Мужчина три года держал тело матери в морозильной камере ради пенсии

В Британии 60-летний Кристофер Филлипс хранил тело своей матери в морозильной камере после ее смерти в 2023 году. Все это время он пользовался ее пенсией, получив доступ к банковскому счету.

Об этом сообщает издание Metro.

Жителя приморского городка Порткол в Уэльсе арестовали после того, как в феврале этого года в дом, который он делил со своей матерью, вызвали полицию.

В полицию обратился семейный врач, который выразил беспокойство, поскольку давно не получал известий от госпожи Филлипс, которой в марте этого года должно было исполниться 90 лет. Во время осмотра дома полицейскими ее тело было найдено в морозильной камере.

Филлипс предстал перед судом, где признал себя виновным в препятствовании достойному и законному погребению своей пожилой матери и в двух случаях мошенничества, связанного с доступом к ее счетам и присвоением ее пенсии.

Его обвинили в препятствовании захоронению между 2 октября 2022 года и 16 февраля 2026 года, хотя позже суд установил, что госпожа Филлипс умерла в 2023 году.

О причине смерти пенсионерки не сообщается. На суде было сообщено, что уголовные расследования по этому поводу продолжаются.

Банковские выписки подтверждают, что Кристофер Филлипс продолжал снимать деньги со счета своей матери после ее смерти и фактически жил на них.

Его взяли под стражу до вынесения приговора в июне.

