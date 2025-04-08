Мужчина трижды умирал: что он видел и как это изменило его жизнь

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Бывший морской пехотинец США, считавшийся мертвым в течение 28 минут после удара молнии, рассказал, что он видел, когда «оставил свое тело» на Земле.

Эксперты говорят, что вероятность получить удар молнией в течение года составляет менее одного на миллион. Но в 1975 году Дэннион Бринкли, успешный бизнесмен, спортсмен и ветеран, потерпел удар.

Бринкли держал телефон у уха, когда молния ударила в громоотвод, пролетела по телефонной линии и попала в его тело.

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Вспоминая этот инцидент, он сказал 8 News Now: «Молния попала мне в затылок над ухом, прошла по хребту. Она приварила гвозди каблуков моих ботинок к полу. Меня подбросило в воздух, я вижу потолок, он бросает меня обратно, огненный шар проходит через комнату и ослепляет меня. Я пылаю. Я в огне. Я парализован».

Бринкли вспоминал, что покинул свое тело, и только через 28 минут вернулся к нему после того, как его уже отвезли в морг.

Однако на этом его жизнь не остановилась, и с тех пор он рассказывает о своем опыте, чтобы предложить понимание того, что происходит, когда ты умираешь.

По словам Дэнниона, он чувствовал, что летит вместе с машиной скорой помощи, которая везла его тело в больницу, и наблюдал сверху, как врачи объявили его мертвым.

Он считает, что его сознание прошло через то, что он описал как туннель, где он встретился с духовным существом света в «хрустальном городе».

Затем Бринкли стал свидетелем воспроизведения всей своей жизни в «360-градусной панораме».

«Ты смотришь на это с точки зрения второго лица», — утверждал Дэннион в интервью на YouTube-канале T&H — Afterlife.

Дэннион Бринкли / © скриншот с видео

Затем Бринкли рассказал, что существо спросило его: «В жизни, которую вы только что просмотрели, какую разницу сделали вы и Бог?».

Хотя многие могут скептически отнестись к рассказу Бринкли, он имел возможность подтвердить свой опыт со смертью, когда пережил не один, а еще два других предсмертных опыта.

Второй опыт Бринкли пережил в 1989 году, когда ему делали операцию на открытом сердце. Во время этого случая Бринкли вспоминал, что «воссоединился со своими ангельскими наставниками» и сказал, что научился «использовать свои новые психические и духовные дары, чтобы помогать умирающим и отчаявшимся».

Его третий опыт на грани жизни и смерти произошел, когда ему делали операцию на мозге.

Пытаясь поделиться своей историей, Бринкли написал книгу под названием Saved by the Light, и он решительно выступает против критиков, не верящих в детали.

«Когда ты узнаешь, что ты не умираешь, когда узнаешь, что ты духовное существо, что ты не попадешь в ад, этого достаточно, чтобы вдохновить тебя на перемены», — сказал он в интервью для 8 News Now.

Бринкли начал действовать, став волонтером хосписа и предлагая консультации неизлечимо больным пациентам, в частности своим коллегам-ветеранам.

Напомним, женщина пережила внетелесный опыт во время клинической смерти и рассказала, что видела.