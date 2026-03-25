Мужчина, у которого четыре раза попала молния, рассказал о последствиях

Американец Гэри Рейнольдс пережил то, что кажется почти невозможным — в него четыре раза попадала молния. После этого он признается, что чувствует себя «другим изнутри» из-за серьезных физических и психологических последствий.

Как передает Daily Star, первый удар произошел еще в 2007 году, когда мужчина, работавший на лесопилке, вышел в гараж за напитком. Впоследствии подобное повторялось еще трижды, в последний раз — в 2022 году.

По мировой статистике, ежегодно около 240 тысяч человек получают травмы в результате удара молнии, и примерно 10% случаев смертельны. В то же время те, кто выживает, часто сталкиваются с долговременными последствиями, которые не всегда видны снаружи.

В комментарии для The Atlantic Гэри рассказал, что после первого удара месяцами не мог встать с постели из-за сильной боли. Он также ощущал «затуманение» мозга, что усложняло даже простые повседневные дела.

Он сказал: «Внешне ты выглядишь так же, как и раньше, но изнутри — это как будто совсем другой человек».

Несмотря на то, что вероятность повторного поражения очень мала, через 11 месяцев в него снова попала молния. В тот раз он проснулся ночью от сильной головной боли, после чего резкая боль пронзила руку, которая мгновенно покраснела.

Из-за финансовых затруднений после первого инцидента он не смог получить должное лечение. У него начались головокружение и слабость в руках, что сделало работу опасной.

Психологическое давление также повлияло на его личную жизнь – мужчина развелся после почти 20 лет брака. Впоследствии он переехал в Северную Каролину, женился во второй раз и попытался начать жизнь заново.

Впрочем, в 2016 году молния попала в его дом, а в 2022 году — снова попала в него, когда он смотрел телевизор вместе с внуками.

Гэри сказал своему терапевту: «Это она меня ищет. Будто это живое дышащее существо».

Другие люди, пережившие удар молнии, также сообщают о необычных последствиях. Некоторые теряют способность чувствовать боль или температуру из-за повреждений нервов. Остальные сталкиваются с сильными психологическими расстройствами.

Один из пострадавших, Мэтт, признался, что стал настолько параноидальным, что спал в металлической клетке, пытаясь «защититься» от электричества. Другая женщина, Кэролайн, сообщила о проблемах с памятью – она неоднократно забывала выключить духовку.

Напомним, в прошлом году ученые зафиксировали самую длинную молнию в истории.