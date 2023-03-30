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Мужчина у себя дома наткнулся на жуткую "дьявольскую ловушку": что он нашел и как она выглядит

Мужчина у себя дома наткнулся на жуткую "дьявольскую ловушку": что он нашел и как она выглядит

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1608
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина у себя дома наткнулся на жуткую "дьявольскую ловушку": что он нашел и как она выглядит

Фото: mirror.co.uk

Владелец квартиры сказал, что у него нет представления, кто ее туда поставил и почему.

Мужчина, делая у себя дома ремонт, на полу своей гостиной нашел гигантскую пентаграмму. Пользователи в Сети назвали это "дьявольской ловушкой". Она была высечена на доске в виде пятиконечной звезды.

Об этом пишет Mirror.

Владелец квартиры сказал, что у него нет представления, кто ее туда поставил и почему.

Комментируя находку, один пользователь сказал: " Это дьявольская ловушка, я просто слежу за тем, чтобы демоны попали в нее, если они перемещаются по ней. Почитатели сверхъестественного знают". Другой пользователь, в шутку добавил: "Вам нужно принести в жертву козла посреди него. Затем, когда придет время переносить тяжелую мебель, диван, гардероб и шкафы, то без труда сами поплывут в дом, как по волшебству".

Напомним, 6-летнему мальчику из-за жуткого ритуала отрезали половые органы: подробности.

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