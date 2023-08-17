Мужчина убегал от охранников Эйфелевой башни и прыгнул вниз: чем все закончилось

В четверг, 17 августа, полиция Парижа задержала мужчину, который пробрался на территорию Эйфелевой башни задолго до открытия туристического объекта и прыгнул с нее с парашютом.

Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел после 5 часов утра.

Мужчину с рюкзаком заметили охранники туристического объекта и погнались за ним. Но тот оказался проворным и опытным альпинистом. Он убежал от погони, поднялся на вершину и прыгнул с высоты 330 метров, воспользовавшись парашютом.

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По словам представителя полиции, мужчина приземлился на соседнем стадионе, где был арестован за то, что он создавал опасность для жизни других людей.

"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, работающих на башне или под ней", — говорится в заявлении компании Sete, в управлении которой находится этот популярный туристический объект.

Открытие Эйфелевой башни, которое обычно происходит в 9:00 утра, в этот день было немного отложено из-за инцидента.

Против парашютиста возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее два американских туриста провели ночь на Эйфелевой башне, где они спьяну заснули.

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