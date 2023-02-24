Мужчина удачно ошибся при покупке билета и сорвал немалый джекпот в лотерее

Ошибка произошла, когда мужчине не удалось завершить онлайн-покупку.

Мужчина из Северной Каролины (США) ошибся, пытаясь купить лотерейный билет Cash 5, однако эта ошибка привела к выигрышу 218 613 дол.

Об этом сообщает UPI.

Дэвид Левандовски рассказал представителям Образовательной лотереи Северной Каролины, что пытался купить лотерейный билет, но только на следующий день понял, что не удалось завершить онлайн-покупку.

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"Я не завершил покупку до следующего дня. Если бы я обратил внимание и сделал это правильно с первого раза, я бы не выиграл", – рассказал победитель.

Билет Левандовски с его собственным набором случайно выбранных чисел выиграл джекпот в размере 218 613 дол. в розыгрыше в понедельник. Победитель рассказал, что джекпот в воскресном розыгрыше составил гораздо меньше – всего 169 тыс. долл.

Мужчина поделился, что планирует использовать свой выигрыш для первого взноса в квартиру в Пуэрто-Рико.

Напомним, в США мужчина сорвал джекпот в лотерею, даже не приобретя билет.

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