Мужчина удалил филлеры с лица и пожаловался на обвисшую кожу: фото до и после

Австралиец, потративший почти 100 000 долларов на косметические операции, чтобы быть как кукла Кен, удалил филлеры.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

27-летний Дэвид Косир баловался филлерами, ботоксом, ринопластикой и винирами, но наконец решил вернуть свой естественный вид.

Дэвид до пластик и филлеров:

Дэвид Косил / Фото: instagram.com/d.avidkosir

Среди процедур, которые он сделал: 14 мл филлера для губ в течение трех лет за 7 500 долларов, сеансы лазерного удаления веснушек ежемесячно на общую сумму 1 200 долларов, 10 мл филлера для щек за 7 000 долларов, 5 мл филлера для челюсти/подбородка за 3000, ботокс ежегодно за 1500 долларов, пластика носа за 13000 долларов, виниры и коронки на зубы за 33000 долларов и пересадка волос за 6500 долларов.

Дэвид после процедур:

"Наполнители известны тем, что впоследствии мигрируют. Я начал замечать, что это происходит со мной в начале этого года, и знал, что мне их нужно удалить. Однако я также знал, что это может привести к обвисанию кожи. Я не жалею об этом, но я всегда буду помнить о своем пластическом "я". Я действительно предпочитаю естественный вид, это облегчает обычные дни, когда я не беспокоюсь о том, чтобы иметь дело с вниманием людей", — поделился он.

Дэвид Косил / Фото: instagram.com/d.avidkosir

Житель Мельбурна улетел в Турцию, где ему удалили наполнители за 200 долларов.

Ему понадобилось три месяца, чтобы его лицо снова стало "нормальным". Впрочем, после процедуры мужчина пожаловался, что кожа его обвисла. Теперь он планирует снова лечь под нож хирурга, чтобы исправить это.

Хотя он счастлив, что прошел процедуру, ему также не хватает внимания, которое он получал раньше.

"У меня набухли глаза и сильно поднялись брови. У меня тоже были шрамы по всему лицу, что нормально для таких процедур, поэтому я это понимал. Но теперь, когда я закончил заживление после моей коррекционной операции, чтобы исправить все проблемы, вызванные чрезмерным количеством наполнителей в моей коже, я не получаю столько внимания на публике. Я бесспорно чувствовал, что на время потерял свою пластическую идентичность после того, как удалил весь наполнитель, и мне понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться. Я чувствовал себя очень неуверенно из-за того, что больше не буду "куклой Кеном", – признался он.

Теперь Дэвид планирует работать над своей уверенностью и поставить имплантаты, чтобы помочь с обвисшей кожей.

"Я действительно хочу получить индивидуальные лицевые имплантаты для щек, челюсти и подбородка, чтобы получить точеный, но естественный результат. Поэтому я уверен, что это будет достаточно спорно, но мне нравится определенная эстетика. Я не планирую никогда снова вводить столько наполнителей. Это не значит, что я больше не буду улучшать свою эстетику, но это будет более "естественное представление". Пока я рассматриваю возможность проведения этих процедур в Южной Корее, если я смогу найти соответствующего врача", — добавил он.

Напомним, мужчина потратил 300 тысяч долларов на изменение облика, чтобы стать "секс-киборгом". Парень с 18 лет меняет свой внешний вид.

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