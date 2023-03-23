Мужчина украл 800 яиц, но не смог их донести: чем все закончилось

Ему грозит до 10 лет за решеткой.

В Польше мужчина совершил две кражи, но не смог донести награбленное.

Об этом сообщает gazeta.pl.

Так, в ночь на 20 марта 20-летний житель Семятицкого уезда Подлясского воеводства вынес из одного объекта электроинструменты, бензопилу и велосипед. После этого он проник на склад, который был на той же улице, и еще украл фонарик, деньги и 800 яиц. Впрочем, большинство яиц вор разбил по дороге.

Общий ущерб оценивается примерно в 3 тысячи злотых. Вора задержали в тот же день.

Суд постановил заключить его под стражу на три месяца. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, в Польше женщина скончалась на следующий день после успешных родов. Полиция назвала шокирующую причину.

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