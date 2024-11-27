Мужчина украл более полусотни нижнего белья, чтобы повесить на свое "дерево мастурбации" — фото

В Таиланде мужчина похитил 67 единиц нижнего из бельевых веревок, использовал их для удовольствия, а затем повесил на свое "дерево мастурбации".

Об этом пишет Metro.

27-летний Офас Чуэнджит был арестован после того, как проезжавший мимо водитель обнаружил причудливое дерево в лесу возле его дома в Кампхаэнгпхете. Офас рассказал полиции, что когда он был пьян, то воровал белье женщин, мужчин, пожилых людей и даже детей.

Полковник Сомчай Монгконвонг сказал: "Подозреваемый нюхал личное белье во время мастурбации и выбрасывал его, как только запах владельцев исчезал. Он вешал его на бамбук позади больницы".

Мужчина украл 67 единиц нижнего белья / Фото: ViralPress

55-летний Рангсан Джайсан заметил странное дерево в прошлую пятницу, когда шел на встречу с другом. Джайсану оно показалось настолько необычным, что он сообщил об этом полиции.

Мужчина украл 67 единиц нижнего белья / Фото: ViralPress

Несколько жителей соседних сел пожаловались на исчезновение белья, но не знали, что их одежда была похищена и для чего она была использована. Шесть селян, считающих, что их белье забрал Чуенджит, подали на него жалобы.

Чуенджита обвинили в краже, ему грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет, штраф в размере от 2000 до 10000 бат (2400-12000 грн) или и то, и другое.

Белье сняли с дерева и забрали в полицейский участок в качестве доказательства.

Напомним, в Бельгии жильцам дома престарелых устроили очень откровенный стриптиз. Персонал исполнил пикантное рождественское желание подопечных.

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