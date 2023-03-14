Мужчина украл в армии США оборудование на $2 млн и организовал подпольное казино: как его разоблачили

46-летний американец Натан Николс украл секретное военное оборудование в армии США на сумму свыше $2 млн. Средства мужчины вложили в подпольное казино в городе Корпус-Кристи, штат Техас.

Об этом пишет Casino.org.

Натан Николс завладел тепловизионными прицелами, лазерными дальномерами, тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными прицелами, очками ночного видения с помощью нескольких сообщников, ранее служивших на военной базе Форт-Худ, расположенной в нескольких сотнях километров от Корпус-Кристи.

Преступника разоблачили благодаря его барам – Lady Luck и Theo's Bar, в которых находились нелегальные игровые автоматы с возможностью делать ставки и получать выигрыш наличными.

Так, он выставил на продажу через eBay тепловизионный прицел за 4500 долларов. В складских помещениях этих баров также было обнаружено военное оборудование, которое Николс постепенно продавал через eBay.

Полиция арестовала его сообщницу Джессику Элейнтрелл Смит, которую приговорили к 18 месяцам тюрьмы с последующим двухлетним наблюдением после освобождения, а также обязали ее выплатить чуть менее $1,3 млн.

Третий участник группировки Доминик Браун также признал себя виновным, был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере $1,3 млн.

Напомним, девушка придумала историю об изнасиловании, побила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

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