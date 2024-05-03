Мужчина украл в магазинах еды и напитков на 3,7 млн долларов: как ему это удалось (фото)

От воровства в магазинах ему было труднее отказаться, чем от героина.

Британец, укравший продукты питания и напитки на 3 миллиона фунтов стерлингов (3,7 млн долларов США), говорит, что в наше время люди считают, что имеют право брать все, что им вздумается.

Об этом пишет The Sun.

32-летний Каллан Мэйз попадал в тюрьму 10 раз за кражи из магазинов, которые продолжались в течение трех лет. Нынешний подкастер из Кардиффа начал использовать героин в 18 лет, что привело к тому, что он попал в ловушку краж из магазинов, чтобы иметь возможность финансировать свою зависимость.

По его собственному признанию, он ежедневно похищал товаров на 2 000 фунтов стерлингов: "Меня не волновало, что меня арестуют через шесть месяцев – единственное, о чем я думал, это как достать наркотики на этот день".

Каллан во время героиновой зависимости / Фото: SWNS

Поскольку уровень краж в магазинах в Великобритании достиг исторического максимума, Каллан считает, что наказание должно быть более строгим, ведь мягкое заключение лишь подтолкнуло его к дальнейшим кражам.

Он сказал: "Люди теперь имеют лицензию на воровство, и это становится еще хуже с кризисом стоимости жизни. Лично я считаю, что если это происходит на организованном уровне, то приговоры должны быть строже, потому что в конце концов эти люди знают, что наказание есть слабым. Большие супермаркеты должны запирать все мясо, выпивку, лосьоны после бритья, а затем просто поставить там человека, чья работа состоит в том, чтобы разблокировать товары для покупателей".

Каллан говорит, что уровень воровства растет, потому что приговоры за кражи в магазинах короче, чем за торговлю наркотиками. Он сказал: "Момент, когда я приобрел автомобиль – это момент, когда я открыл для себя кражи в магазинах. Это был следующий уровень – это было так легко. Можно было просто утащить товар и сбежать. Я начал с местных магазинов. Сначала я спрашивал людей в своем районе, чего они хотят, а затем шел в центр города и воровал одежду. Затем я начал ходить в супермаркеты и воровать еду. Вы были бы удивлены, как многие люди искали дешевое мясо и сыр. В кооперативе всегда был алкоголь прямо в магазине, так что это быстро стало моим хлебом и маслом".

Каллан говорит, что дошло до того, что он с легкостью зарабатывал 2 тысячи фунтов в день – в основном на алкоголе.

"Больше всего, что мне удалось украсть за один раз без сумки, было 19 бутылок спиртных напитков", — добавил он. "Это было около шести бутылок дорогого джина, четыре бутылки виски, несколько бутылок водки, немного шампанского".

Каллан Мейз / Фото: SWNS

Каллан решил изменить свою жизнь, когда в возрасте 28 лет был задержан в десятый раз. Вскоре после этого он попал в больницу с пневмонией и сепсисом после десятилетнего злоупотребления наркотиками. После того, как медики стабилизировали его состояние, Каллан назначил дату суда, где он смог сказать, что изменился и теперь чист.

"Они согласились дать мне второй шанс и не дали мне тюремное заключение", — сказал Каллан. "После этого мне постепенно удалось поправиться, как от героиновой зависимости, так и от воровства в магазинах. В определенном смысле от краж в магазинах было труднее избавиться, чем от героина".

Сейчас Каллан работает в благотворительной организации, которая помогает другим людям, страдающим наркозависимостью.

Напомним, бывшая грабительница откровенно рассказала, как ворвалась до 200 роскошных особняков и украла $7 млн. Она выбирала дома богачей.

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