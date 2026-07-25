Мужчина "умер", чтобы избежать тюрьмы: но одно доказательство его выдало

Гроб / © pixabay.com

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В Китае мужчина, подозреваемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, инсценировал собственную смерть, чтобы избежать уголовной ответственности.

Для этого он приобрел гроб, организовал фальшивое захоронение с помощью родственников, а сам сбежал в другую провинцию, пишет SCMP.

В январе в прошлом году мужчину по фамилии Си задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования правоохранители выяснили, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, связанные с управлением без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии.

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Согласно законодательству Китая, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения может квалифицироваться как опасное вождение. За это предусмотрены лишение водительских прав, уголовное заключение сроком от одного до шести месяцев и штраф.

Опасаясь реального срока, Си решил инсценировать свою смерть.

Позже он объяснил, что из-за накопившихся долгов и предыдущих правонарушений боялся, что после приговора уже не сможет начать жизнь заново.

В июне мужчина тщательно подготовил свой план.

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Он заранее приобрел гроб, разбросал по дому пустые упаковки и бутылки из-под лекарств, задержал дыхание и охладил тело с помощью специального оборудования, чтобы создать впечатление, что умер вследствие передозировки.

Родственники объяснили, что накрыли его голову простыней, поскольку лицо якобы было сильно обезображено после смерти.

Еще до наступления ночи мать и бабушка поспешно похоронили гроб, а сам Си в это время отправился в провинцию Юньнань на юго-западе Китая, где надеялся найти работу.

После сообщения о смерти мужчины стражи порядка прибыли на место, однако осмотреть тело уже не смогли — гроб успели похоронить.

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Впрочем, следователей сразу насторожили несколько подозрительных деталей.

В частности, семья не вызвала скорую помощь, а гроб приобрели еще до официального подтверждения смерти.

Кроме того, правоохранители не нашли врачебного свидетельства о смерти, документов о кремации или записей о снятии мужчины с регистрации по месту жительства.

Соседи и жители села также сообщили, что лицо умершего все время оставалось накрытым, а тело видели только его мать и бабушка.

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После проверки записей с камер видеонаблюдения, банковских транзакций и телефонных данных полиция пришла к выводу, что Си жив.

Правоохранители объявили его в розыск и в конце концов задержали в апреле.

Уже в следующем месяце суд признал мужчину виновным и назначил ему пять месяцев уголовного заключения, а также штраф в размере 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов США).

11 июня отдельное уголовное производство было открыто и для его матери и бабушки. Их подозревают в сокрытии преступника и препятствовании правосудию.

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Проводящий дело прокурор подчеркнул, что подобные попытки избежать ответственности лишь ухудшают положение нарушителей.

«Инсценирование собственной смерти во избежание ответственности перед законом не только бесполезно, но и может привести к дополнительной уголовной ответственности», — заявил прокурор в комментарии для китайских СМИ.

Напомним, как 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от родителей.

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