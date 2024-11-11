Мужчина умер на 20 минут: что он увидел и как это изменило его жизнь

Мужчина, которого объявили мертвым на 20 минут, описал, как его повели в сверхъестественное путешествие, прежде чем его душа вернулась в тело.

Скотту Драммонду было всего 28 лет, когда он вывихнул большой палец во время несчастного случая на лыжах. Однако рутинная операция по восстановлению функции большого пальца пошла катастрофически не так, когда медсестра неправильно наложила хирургический жгут.

В интервью для Prioritize Your Life Скотт, которому уже за 60, вспомнил момент, когда он увидел, как медсестра с криком выбежала из операционной: "Я убила его!".

Скотт поделился своим опытом только с женой и несколькими близкими друзьями, заявив, что это изменило его взгляды на жизнь – от "зарабатывания денег" до приоритета семьи. Но в дальнейшей жизни он публично открылся: "У меня было ощущение, что что-то прошло по моей руке через сердце, и следующее, что я понял, это то, что я стою над своим телом и смотрю на операцию сверху вниз. Я следил за каждым стежком, который накладывали на мой палец".

Скотт Драммонд / Фото: Prioritize Your Life

Скотт утверждал, что он был не один и чувствовал "лицо" рядом с собой. Теперь он верит, что это был Бог.

Увидев, как медсестра в панике выбежала из палаты и умоляла о помощи, Скотт сказал, что его безликий проводник внезапно перенес его в поле, наполненное ошеломляющими цветами и травой до пояса.

Он рассказал: "Я помню это так ярко, что я никогда не мог оглянуться, или мне было приказано никогда больше не оглядываться, и следующее, что я помню, и это походило на мигание глаз, я стоял в поле, где человек, который был со мной, был рядом со мной, но я не мог его видеть. Я посмотрел налево и увидел большие высокие деревья, и я помню, что это были очень необычные деревья с длинным стволом и листьями на верхушке, и их было очень много. А справа от этого, то есть слева от меня, были полевые цветы, прекрасные полевые цветы, они были мне примерно до пояса. И я просто помню, как смотрел и видел, какие красивые были цветы, потому что я очень люблю работать во дворе и в саду, и я просто помню, что яркие цвета были великолепны. Следующее, что я помню, это то, что человека, который меня сопровождал, уже не было, и я был сам, но это было так спокойно".

Скотт вспоминает, что почувствовал глубокий покой, увидев проплывавшее мимо белое облако. Вдруг он сказал, что начал просматривать видео своей жизни со дня рождения до этого момента. Он увидел все, что сделал в своей жизни, хорошее и плохое.

Скотт сказал: "Я помню, что кое-что было больно. Кое-что доставляло мне радость. Но что было, то было. Я знал, что должен изменить свою жизнь к лучшему".

Все стало еще более сюрреалистическим, когда Скотт сказал, что его проводник телепатически отдал приказ ему встать и пойти к облаку. Тут сильная рука протянулась к нему сквозь тучу и сказала: "Твое время еще не пришло. Ты должен еще многое сделать". Когда он потянул руку, он вернулся в свое тело.

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Позже Скотт признался, что не хотел возвращаться в мир живых, поскольку то, что он увидел и пережил, было слишком красивым и беззаботным.

Когда он проснулся, он с удивлением обнаружил, что был в состоянии клинической смерти в течение 20 минут, и с тех пор он существенно изменил свою жизнь.

"Больше всего, чему я научился на своем опыте – это не оглядываться назад. Не оглядываться на то, что ты сделал в своей жизни. Посмотрите на свою жизнь такой, какой она сегодня, прямо сейчас. И начните смотреть в будущее. Мы можем измениться, если захотим. Если вы хотите что-то изменить, просто будьте добры к кому-то, будьте добры к другу, коллеге по работе или соседу. Откройте для себя реакцию, которую вы получаете, будучи добрым к ним. Она о каждой жизни, на которую мы можем повлиять любовью", — поделился он.

Напомним, женщина умерла на операционном столе, а когда ожила – "увидела невозможное". Она говорит, что вернуться назад в свое тело походило на "ныряние в ледяную воду".

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