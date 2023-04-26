Мужчина умер на 28 минут после сердечного приступа: что он видел

У тренера остановилось сердце во время игры в баскетбол.

Инструктор с тхэквондо, упавший замертво на 28 минут на глазах у собственного сына во время баскетбольного матча, рассказал, что он увидел во время клинической смерти.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

57-летний Фил Здибель потерял сознание из-за аневризмы коронарной артерии во время напряженной игры в баскетбол, которая спровоцировала большой сердечный приступ в ноябре в прошлом году.

Его сын Джошуа наблюдал за игрой в тот день в Джиллонге, Австралия.

Фил Здибель с сыном Джошуа / Фото: dailystar.co.uk

К счастью, Джош быстро вызвал службу экстренной помощи, увидев, что его отец упал. Медики успели вовремя спасти его жизнь после того, как зрители схватили ближайший дефибриллятор, чтобы попытаться перезапустить его сердце.

Когда через несколько дней Фил пришел в себя в больнице, ему сказали, что он был мертвым 28 минут.

Филл рассказал, что, несмотря на все истории, которые он слышал о смерти, он не видел ни белого света, ни небесных фигур. Вместо этого он "летал" над головой и смотрел вниз на собственное тело, тогда как дежурная медсестра отчаянно пыталась его оживить.

"Я бы сказал, что был чуть-чуть не в себе", — прокомментировал он.

Сердце Фила остановилось на 28 минут / Фото: dailystar.co.uk

Фил признал, что это было "чудом", что он перенес сердечный приступ в присутствии такого количества людей, понимая, что был шанс, что он мог умереть во сне.

"Меня никто не нашел бы. Я чудо-человек", — сказал Фил.

Ужасный инцидент показал тренеру новую перспективу, подталкивающую его к тому, чтобы жить полной жизнью. Фил сказал, что только через несколько месяцев после этого он уже вернулся к соревнованиям по тхэквондо, несмотря на то, что ранее рассматривал возможность отказаться от боевых искусств из-за предыдущего страха перед здоровьем.

Напомним, не так давно мужчина ошеломил, что был в потустороннем мире. По его словам, ангелы предугадали две свершившиеся смерти.

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