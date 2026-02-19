Мужчина умер на 45 минут и это изменило его жизнь: удивительный рассказ

Сарбджит Сингх, переживший клиническую смерть

Реклама

Житель Великобритании, 44-летний Сарбджит Сингх провел 45 мин. в состоянии клинической смерти после осложнений коронавируса. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, он не только выжил благодаря экспериментальному методу, но и готовится к забегам с препятствиями.

Об этом пишет Mirror.

Сингх пережил остановку сердца в британской больнице в 2020 году после заражения коронавирусом. Врачам удалось вернуть его к жизни с помощью двух дефибрилляторов — до этого мужчина находился в состоянии клинической смерти 45 мин.

Реклама

Почти час отец троих детей фактически был без признаков жизни. Сам мужчина признается, что «не имеет никакого представления», что происходило с ним в то время, однако после пробуждения его мировоззрение полностью изменилось.

Подробности клинической смерти

После инфицирования COVID-19 Сингх перенес остановку сердца в медучреждении, и медики смогли реанимировать его только после длительных попыток и применения двух дефибрилляторов.

По словам мужчины, самым болезненным было осознание, что на время его дети остались без отца.

«Я не имею никакого представления, где я был. Все, что я знаю: в течение 45 минут у моих детей не было папы. Это очень, очень страшная мысль», — поделился Сингх.

Реклама

Как клиническая смерть изменила взгляды мужчины на жизнь?

После удивительного спасения он начал значительно больше ценить жизнь. Несмотря на предупреждение врачей, что мужчина может потерять способность ходить, он даже начал готовиться к участию в соревнованиях на выносливость.

«Каждое мгновение для меня теперь ощущается сильнее, жизнь просто невероятна. Я увидел, насколько уязвимо человеческое тело, но также — насколько оно выносливое, устойчивое и даже сверхчеловеческое. Моя жизнь изменилась, потому что я чувствую больше силы, чем когда-либо. Я очень ценю дыхание, жизнь и сердцебиение», — рассказал Сингх.

«Последний шанс» на спасение

В ночь на 26 ноября 2020 года он почувствовал сильную боль в груди, после чего жена вызвала скорую. Всего мужчина пережил четыре остановки сердца.

В Birmingham City Hospital объяснили, что примененный метод стал «последним шансом» спасти пациента. После 45 мин. безрезультатной реанимации, когда медики уже были готовы констатировать смерть, кардиолог Ариджит Гхош предложил экспериментальную технику — двойную последовательную внешнюю дефибрилляцию. Метод предусматривает использование двух дефибрилляторов одновременно — один размещают спереди, другой на спине, подавая разряды максимальной силы один за другим.

Реклама

«Я просто не могу поверить, что он сделал для меня», — сказал мужчина о своем враче.

Сам медик позже отметил, что выжить пациенту помогла его «психическая сила».

Состояние Сарбджита еще долго оставалось тяжелым: ему провели срочную операцию по удалению тромба и ввели в искусственную кому из-за значительных повреждений органов.

Несмотря на это, жена была счастлива — раньше она уже готовилась к похоронам. Впоследствии произошло еще одно чудо: мужчина снова начал ходить, хотя врачи предупреждали, что он может остаться в кресле колесном.

Реклама

«Я посмотрел на свои ноги и сказал: „Вы пойдете к моим детям“ — это меня и мотивировало», — рассказал Сингх.

В больнице заявили, что метод применили «как крайнюю меру, чтобы спасти жизнь».

«Мы рады, что Сарб выздоровел после остановки сердца в ноябре 2020 года, и желаем ему всего наилучшего», — сказал главный медицинский директор Sandwell and West Birmingham Hospitals Марк Андерсон.

По его словам, решающую роль сыграла работа реанимационной команды, которой удалось поддерживать поставки кислорода в мозг, пока врачи пытались восстановить работу сердца.

Реклама

К слову, атеист поделился опытом клинической смерти, который изменил его взгляды. Мужчина почувствовал любовь, свет и присутствие трех неизвестных сущностей, что заставило его признать существование «чего-то после смерти», хотя он и не стал религиозным. Похожим опытом делился и актер Джереми Реннер после аварии 2023 года: он описывал состояние вне времени, где видел собственную жизнь как сочетание атомов и духа, чувствуя одновременно абсолютный покой.