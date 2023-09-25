Мужчина умер на семь минут после аварии и увидел свои прошлые жизни

Мужчина, умерший на семь минут после аварии на своем скутере, рассказал, что он видел в этот момент.

После ДТП Джон Дэвис был доставлен в больницу, и после клинической смерти медикам удалось снова заставить его сердце биться.

Все это произошло еще в 1987 году, но воспоминания Джона о своем околосмертном опыте все еще яркие. Ими он поделился с YouTube-каналом The Other Side.

Джон сказал: "Я закрыл глаза, когда умер, и мне показалось, что в следующую секунду я стоял в самом красивом здании, которое я когда-либо видел. К тому времени я этого не знал, но у каждого из нас есть духовные наставники, которые находятся с нами, когда мы вступаем в нашу жизнь. Фактически духовные наставники помогают нам планировать свою жизнь. У меня был духовный наставник. Он сказал: "Я твой духовный наставник. Меня зовут Алан".

Джон Дэвис / Фото: скриншот с видео

Джона отвели в круглый дом, чтобы он мог посмотреть свой "Обзор жизни".

"Вдруг экраны кинотеатров вспыхнули, и на них начали показывать разные эпизоды из моей жизни", — сказал Джон. "На одном экране был я в детстве, на другом — в подростковом возрасте, на третьем — в начальной школе, и на нем была показана вся моя жизнь вплоть до 21 года. И в этот момент мой гид объяснил мне, что у каждого есть обзоры жизни, и они могут видеть свою жизнь такой, какой она была тогда".

Затем Алан вывел Джона на улицу, где он смог посмотреть еще один большой экран – показывающий ему, каковы были его предыдущие жизни.

"Одна жизнь, которую он показал мне, была жизнью монаха. Во второй жизни он показал мне, что у меня есть тачка полная обуви, и в той жизни я был торговцем обувью. Третья жизнь, которую он мне показал, была жизнью рыбака. У меня была деревянная лодка и сетка, и моя работа заключалась в том, чтобы ловить рыбу для деревни".

Позже Джона, по его словам, отвезли в гигантскую библиотеку.

Он сказал: "На диване сидела женщина. У нее были длинные, как смола, черные волосы до талии, она была одета во что-то вроде пурпурно-бордового платья и смотрела то, что сегодня мы бы назвали телевизором с плоским экраном. Она наблюдала за битвой, которая произошла на Земле 200 лет назад между индейскими племенами равнин и кавалерией США. Мой парень сказал мне, что все записывается, и даже сейчас я не понимаю, как это возможно, поэтому я просто думаю об этом как о деле Божьем".

У Джона также было время сходить в замок, где была еще одна женщина — на этот раз с "клубничными светлыми волосами".

"Она действительно подошла ко мне во время этого опыта, и вот что-то, за что я до сих пор ругаю себя… Вот я на другой стороне, я мог бы спросить эту девушку о чем угодно, но она подошла ко мне и сказала: "Я могу что-то помочь тебе найти?". Знаете, что я ей сказал? Я сказал: "О, нет, спасибо. Я только смотрю". Я мог бы спросить ее о чем угодно", - вспомнил он.

Напомним, недавно пожарный рассказал о том, что видел и чувствовал во время клинической смерти. Он также пережил околосмертный опыт.

Читайте также: