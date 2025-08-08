Мужчина умер после того, как более месяца пил только пиво — фото

Реклама

В городе Районг, Таиланд, мужчина умер в окружении более сотни пустых бутылок пива после того, как отказался от еды и больше месяца питался исключительно алкогольным напитком.

Об этом сообщает Oddity Central.

В дом в районе Бан Чанг города Районг вызвали спасателей из фонда Siam Rayong Foundation, чтобы помочь мужчине, который, по сообщениям, страдал судорогами и впоследствии потерял сознание. К сожалению, к моменту их прибытия на место происшествия пациент уже скончался. Его идентифицировали как 44-летнего Тависака Намвонгса, разведенного местного жителя и отца 16-летнего мальчика. По словам подростка, Намвонгса больше месяца пил только пиво, и когда однажды он вернулся из школы, то нашел отца в постели с судорогами, окруженного пустыми бутылками из-под пива.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили более 100 пустых бутылок пива, расставленных на полу спальни, между которыми оставался только узкий проход, позволявший мужчине ходить к постели.

Спальня Тависаки Намвонгсы

Сын мужчины рассказал полиции, что каждый день готовил отцу горячие блюда, когда возвращался из школы, но тот отказывался есть и уже больше месяца питался только пивом.

Хотя сын мужчины не знал о каких-либо заболеваниях, которые он мог иметь, он вспомнил, что Тависака начал злоупотреблять алкоголем, чтобы пережить развод. Существует подозрение, что именно это эмоциональное напряжение заставило его заменить еду пивом.

Хотя пиво богато калориями, оно не содержит необходимых питательных веществ, и употребление его в качестве заменителя пищи представляет серьезную опасность, в частности дефицит питательных веществ и повреждение печени из-за содержания алкоголя.

