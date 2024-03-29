Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Мужчина умер после того, как его пиджак зацепился за поручень эскалатора

Мужчина умер после того, как его пиджак зацепился за поручень эскалатора

Мужчина умер после того, как его пиджак зацепился за поручень эскалатора

Эскалатор / Фото: Google

Инцидент произошел на японской железнодорожной станции.

В Японии мужчина умер после того, как его пиджак зацепился за поручень эскалатора на железнодорожной станции.

Об этом пишет Metro.

72-летний Мамору Сузуки был в сознании, когда его нашли у выхода с эскалатора на станции JR Mito в городе Мито, на востоке Японии. Но вскоре он потерял сознание и был доставлен в местную больницу, где была констатирована его смерть.

Причина смерти еще не установлена.

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения на станции, чтобы выяснить, что произошло за мгновение до его смерти.

72-летний мужчина был родом из Хитачи, города в префектуре Ибараки. Его смерть – не первая роковая встреча с эскалатором. В 2019 году в Индии 12-летний мальчик погиб, упав с высоты 15 метров с одного из них. Его штаны зацепились за поручень, когда он играл наверху эскалатора в торговом центре Nucleus Mall в Ранче. Ребенок опрокинулся набок и положил руку на моторизованный рельс, очевидно, пытаясь остановить его. Затем к нему присоединились еще двое детей, прежде чем эскалатор внезапно бросился вперед. Его отчаянные попытки удержаться, когда эскалатор тянул его вниз, закончились, когда он потерял хватку и выпал из виду.

Читайте главные новости дня:

Четырехлетнему мальчику оторвало два пальца на ногах, когда они застряли между ступенькой и боковой частью эскалатора на станции Лондонский мост в сентябре в прошлом году. Он возвращался из семейного отдыха в Ситингборне, графство Кент.

В Китае девятилетняя девочка спасла мальчика от подобной судьбы, побежав вниз, чтобы нажать кнопку аварийной остановки после того, как он застрял ногой на эскалаторе в городе Ухань в июне в прошлом году.

Отец двоих детей остался в коме и умер через восемь минут после того, как упал с высоты 30 метров вниз с неподвижного эскалатора на транспортной развязке Донкастера в Южном Йоркшире в октябре в прошлом году.

По меньшей мере, 14 человек получили травмы, когда эскалатор неожиданно изменил направление движения на оживленной станции южнокорейского метро в июне в 2023-м.

Напомним, мужчина откусил своему другу ухо из-за танцев. Стало известно, с чего начался конфликт.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация