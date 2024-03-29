В Японии мужчина умер после того, как его пиджак зацепился за поручень эскалатора на железнодорожной станции.

Об этом пишет Metro.

72-летний Мамору Сузуки был в сознании, когда его нашли у выхода с эскалатора на станции JR Mito в городе Мито, на востоке Японии. Но вскоре он потерял сознание и был доставлен в местную больницу, где была констатирована его смерть.

Причина смерти еще не установлена.

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения на станции, чтобы выяснить, что произошло за мгновение до его смерти.

72-летний мужчина был родом из Хитачи, города в префектуре Ибараки. Его смерть – не первая роковая встреча с эскалатором. В 2019 году в Индии 12-летний мальчик погиб, упав с высоты 15 метров с одного из них. Его штаны зацепились за поручень, когда он играл наверху эскалатора в торговом центре Nucleus Mall в Ранче. Ребенок опрокинулся набок и положил руку на моторизованный рельс, очевидно, пытаясь остановить его. Затем к нему присоединились еще двое детей, прежде чем эскалатор внезапно бросился вперед. Его отчаянные попытки удержаться, когда эскалатор тянул его вниз, закончились, когда он потерял хватку и выпал из виду.

Читайте главные новости дня:

Четырехлетнему мальчику оторвало два пальца на ногах, когда они застряли между ступенькой и боковой частью эскалатора на станции Лондонский мост в сентябре в прошлом году. Он возвращался из семейного отдыха в Ситингборне, графство Кент.

В Китае девятилетняя девочка спасла мальчика от подобной судьбы, побежав вниз, чтобы нажать кнопку аварийной остановки после того, как он застрял ногой на эскалаторе в городе Ухань в июне в прошлом году.

Отец двоих детей остался в коме и умер через восемь минут после того, как упал с высоты 30 метров вниз с неподвижного эскалатора на транспортной развязке Донкастера в Южном Йоркшире в октябре в прошлом году.

По меньшей мере, 14 человек получили травмы, когда эскалатор неожиданно изменил направление движения на оживленной станции южнокорейского метро в июне в 2023-м.

Напомним, мужчина откусил своему другу ухо из-за танцев. Стало известно, с чего начался конфликт.

Читайте также: