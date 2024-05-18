Мужчина умер в день своей свадьбы и невеста узнала о его тайной жизни – фото

Женщина рассказала, как после смерти любимого узнала о его тайной жизни.

Об этом пишет New York Post.

Смерть разлучила Кейтлин Палмьери и ее покойного жениха Эрика утром в день их свадьбы в августе в 2020 году. Вместо того, чтобы идти к алтарю, 35-летняя женщина была парализована горем, когда узнала, что любимый ее мечты перенес смертельный сердечный приступ в 33 года, всего за несколько часов до того, как они должны были сказать "Да".

Жительница Нью-Йорка погрузилась в, казалось бы, бесконечный круг отчаяния – пока не открыла грязные тайны двойной жизни Эрика.

"Я хотела взорваться от злости", – вспомнила она.

20 ноября в 2023 году, когда ему исполнилось бы 37 лет, она узнала, что Эрик, финансовый консультант-путешественник, больше года перед смертью изменял ей с другой женщиной.

"Я чувствовала, что оказалась в эмоциональной ловушке и не могла никуда убежать", – поделилась Палмьери. "У меня было столько разочарования и некуда было его деть. Я отчаянно ждала, что кто-то скажет мне, что это неправда, но в глубине души я знала, что это правда. И я хотела разорваться".

Кейтлин и Эрик / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

Кости измены Эрика высыпались из шкафа, когда Кейтлин наткнулась на своеобразное сообщение, посвященное его покойному жениху, в Инстаграме. Она не придала особого значения виртуальной дани памяти – по крайней мере, сначала. Она решила, что это просто забавная случайность, что она и другая женщина вспоминают двух разных умерших мужчин по имени Эрик, которые, к тому же, имели общий день рождения. Но, связавшись с этой женщиной, чтобы прояснить ситуацию, Кейтлин была шокирована правдой.

"Он встречался с другой женщиной, с которой познакомился в Интернете, с марта 2019 года", – рассказала Палмьери.

Неназванная любовница засыпала невесту скриншотами текстовых сообщений, доказывая сладострастие интрижки, которая началась всего за семь месяцев до того, как Эрик сделал предложение Палмьери.

"Последние сообщения, которыми они обменивались, были отвратительными, сексуальными", — рассказала она. "Эрик прислал их ей за семь дней до нашей свадьбы".

Кейтлин и Эрик / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

К этому моменту Палмьери верила, что Эрик был послан небесами, чтобы стать ее вторым шансом на любовь. До того, как в феврале в 2018 году она перешла на его страницу на сайте знакомств, она потеряла своего парня, Майка, из-за несчастного случая в 2015 году. Майк поскользнулся в водоеме во время празднования ее 30-го дня рождения и потерял сознание. Он умер через шесть дней. Палмьери поделилась своим горем с Эриком, которого она похвалила за то, что он "прекрасно" поддержал ее в горе. Но ее высокое уважение к Эрику разрушилось, когда она узнала о его неверности.

"Я плакала первые несколько дней. Но просто невозможно отрицать его патологическое, нарцистическое поведение, которое стоит за этим", — сказала она. "Наглость заставить любящего тебя человека пройти через это, встать перед моими 77-летними родителями и просить их разрешения жениться на мне. Это состарило их, и они не заслуживали этого".

После смерти Эрика она была вынуждена покинуть их общую квартиру в Астории, Квинсе, и вернуться домой на Лонг-Айленд. Там мама и отец Кейтлин пытаются поддержать ее, чтобы помочь ей справиться с депрессией, тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством, которые она пережила после того, как узнала о грязных поступках своего любимого.

"Я потеряла все. Это его вина. Я имею полное право сердиться так, как чувствую", — заявила женщина.

Кейтлин и Эрик / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

Сейчас Палмьери находится на пути к преодолению потрясения: "Это действительно испортило мне мозг. Интересно, вообще ли он любил меня? Или он просто хотел стабильности и фасада брака со мной? Потому что то, что он сделал, не было любовью".

Кейтлин надеется, что ее трагедия поможет другим.

"К сожалению, многие люди проходят через это", — признала она, прежде чем обратиться со словами ободрения к женщинам, которые также потерпели несправедливость. "Вы имеете право сердиться и обижаться. Не думайте, что вы должны автоматически простить кого-то из-за того, что он умер".

Напомним, мужчина влюбился в тещу и женился на ней после смерти своей жены. Его тесть благословил этот союз и помог организовать свадьбу.

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