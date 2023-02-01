Мужчина уснул с мобильным телефоном в руке и погиб: что произошло

В Таиланде погиб 34-летний мужчина, который поставил мобильный телефон заряжаться и уснул. Его убило электрическим током.

Об этом пишет metro.co.uk.

Мужчина работал в ювелирном цехе. Его коллеги забили тревогу, когда тот перестал отвечать на звонки. Через три дня коллеги 34-летнего мужчины нашли его мертвым в квартире. В руке он держал находящийся на зарядке мобильный телефон.

Фото: metro.co.uk

Владелица дома, где жил мужчина, рассказала, что усопший был спокойным арендатором, а потому она подумала, что он просто отдыхает.

Фото: metro.co.uk

В полиции сообщили, что на теле мужчины не нашли признаков насилия. Там считают, что мужчина погиб из-за того, что держал мобильный телефон, когда тот заряжался и пострадавшего ударило электрическим током. Эти данные подтвердило также и вскрытие.

Фото: metro.co.uk

Напомним, в самолете польской авиакомпании PLL LOT пассажиры унимали агрессивного мужчину, который сначала употреблял алкоголь, а затем снял штаны и помочился на дверь самолета.

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