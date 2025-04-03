Мужчина установил новый рекорд подтягивания за 24 часа: количество шокирует

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Американец восстановил мировой рекорд Гиннеса по наибольшему количеству подтягиваний за 24 часа после того, как ранее удерживал рекорд менее суток.

Об этом говорится на официальном сайте.

Два года назад Труэтт Хейнс успешно установил новый рекорд, выполнив 8 100 подтягиваний за отведенный период времени, но менее чем через сутки его рекорд побил австралиец Гэри Ллойд, сделавший 8 600 подтягиваний за 24 часа.

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Теперь Гейнс вернул себе титул, подтянувшись 10 001 раз за 24 часа.

«Что я понял о себе: я не сдамся. Я не был благословен уникальными способностями или суперсилой, и мне никогда ничего не давалось легко, но я был одарен способностью не сдаваться на пути к своей цели», — сказал он. «Даже если на это уйдут годы, я доведу дело до конца».

Труэтт Гейнс / © Guinness World Records

Труэтт во многом обязан своему успеху огромной поддержке своей жены Алисии, вдохновившей его продолжать тренировки. Он сказал, что проводил часы в гараже, выполняя подтягивание, когда она приходила и проверяла его, приносила ему здоровые закуски и действовала как диетолог, поклонница и любящая жена одновременно.

«Она решила быть рядом на протяжении всего этого: каждого шага и каждого повторения. Как мужчина, это самый большой подарок, который вы можете получить», — сказал он. «Она верила в меня. Поделиться своими достижениями было лучшим чувством в мире. Я не смог бы сделать это без нее, и я хотел бы, чтобы ее имя также было указано в сертификате, потому что она была важна для моего успеха».

Напомним, геймер прошел Super Mario Bros за рекордное время.