Мужчина установил рекорд по бегу на 100 метров на каблуках: за сколько секунд он справился (видео)

Испанский серийный рекордсмен Кристиан Родригес установил еще один мировой рекорд – в беге на 100 метров на высоких каблуках.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Кристиан показал время 12,82 секунды. Ранее рекорд принадлежал немцу Андре Ортольфу, который в 2019-м справился с дистанцией за 14,02 секунды.

Для установления этого рекорда необходимо быть в туфлях на высоком каблуке-шпильке. Каблуки должны быть не менее 7 см в высоту и не более 1,5 см в ширину на кончике, что означает, что обувь на платформе не допускается.

"Подготовка была очень тщательной и специфической", — сказал Кристиан. "Мне очень сложно бегать на высоких каблуках на высокой скорости. В Испании есть такая гонка, и мне она всегда нравилась".

Кристиан сказал, что он попытался побить этот рекорд, чтобы доказать, что диабетики 1 типа, такие как он сам, "могут делать столько же или даже больше, чем люди без диабета".

Это не первый мировой рекорд Кристиана на расстоянии 100 метров. Вот список в порядке уменьшения скорости:

Самый быстрый бег на 100 м с завязанными глазами: 12,45 секунды

Самый быстрый бег на 100 м в ботинках: 12,58 секунды.

Самый быстрый бег на 100 м назад: 13,17 секунд

Быстрый бег на 100 м с бейсбольной битой на пальце: 13,83 секунды.

Быстрый бег на 100 м с балансировкой гитары на пальце: 14,31 секунды.

Быстрый бег на 100 м с подносом: 14,51 секунды.

Самый быстрый бег на 100 м с балансировкой мяча для настольного тенниса на бите: 14,69 секунды.

Самое быстрое жонглирование тремя предметами на 100 м с завязанными глазами: 15,28 секунды.

Самый быстрый бег на 100 м с балансировкой бильярдного кия на пальце: 15,32 секунд.

Самый быстрый бег на 100 м с рюкзаком весом 27 кг: 23,45 секунды.

Быстрый бег на 100 м назад на одной ноге: 24,76 секунд.

Быстрый бег на 100 м в мешке: 25,96 секунд.

Кристиан также установил ряд других мировых рекордов, в том числе за самую продолжительную балансировку велосипеда на подбородке (9 мин 41 с), самое длительное балансирование предмета на носу (2 ч 42 мин) и наибольшее количество последовательных подъемов по лестнице во время жонглирования тремя предметами (2082).

Кристиан Родригес / Фото: guinnessworldrecords.com

Кристиан является обладателем колоссальных 57 титулов в Книге рекордов Гиннеса и планирует побить еще больше в течение 2023 года.

Напомним, стюардесса назвала, что самое отвратительное делают пассажиры в самолете. Она обратилась к путешественникам с просьбой не поступать так.

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