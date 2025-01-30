Мужчина установил скрытую камеру и требовал от девушки секса: она поступила неожиданно

Мужчина шантажировал девушку тем, что у него есть видео, на котором она обнажена и потребовал заняться сексом. Что сделала потерпевшая?

В Николаевской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который шантажировал несовершеннолетнюю девушку, требуя от нее интима.

Об этом говорится в приговоре Еланецкого районного суда Николаевской области.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина скрыто снял на видео, как несовершеннолетняя мылась в летнем душе. Впоследствии он отправил девушке файл, на котором она была обнажена, и начал шантажировать потерпевшую. Он требовал от нее секса и угрожал, что в случае отказа покажет видео ее парню и родственникам.

Однако девушка сделала неожиданно для обидчика и обратилась в полицию.

Жителю Николаевщины инкриминировали ч. 3 ст. 154 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия подозреваемый и потерпевшая заключили соглашение о примирении. Мужчина признал себя виновным.

Суд утвердил это соглашение и присудил жителю Николаевщины 2 года испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, заскочившего свою несовершеннолетнюю дочь в постели с мужем.

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