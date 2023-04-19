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Мужчина устроил истерику во время полета, потому что ребенок пассажиров "плакал 45 минут" — видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
350
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина устроил истерику во время полета, потому что ребенок пассажиров "плакал 45 минут" — видео

Фото: Freepik

Он начал ругательную тираду по поводу детского крика.

Мужчина потерял контроль над своими эмоциями во время полета после того, как почти час слушал детский плач.

Вспышка гнева пассажира попала на камеру и видео инцидента стало вирусным в Сети. Этот момент был зафиксирован на борту рейса Southwest Airlines во Флориду, пишет ladbible.com.

На нем разгневанный мужчина обижал бортпроводников и попутчиков, потому что не мог выдержать плакавшего младенца.

"Ребенок плачет в полете, нон-стоп. Мы в е**ной консервной банке с ребенком в е**ной эхо-банке, и ты хочешь поговорить со мной о том, как, бл**ь, все хорошо?" – говорит он.

@mjgrabowski ♬ original sound — bad_ideas_galore

В какой-то момент одному члену летного экипажа это надоело. "Ты кричишь", — слышно, как он говорит разгневанному пассажиру. Мужчина крикнул в ответ: "Младенец тоже".

После приземления в аэропорту Орландо кричавший пассажир был замечен в окружении властей, в том числе полицейских, из-за нарушения, которое он вызвал.

Пользователи не поддержали разгневанного мужчину и осудили его поведение.

  • Чего он ждал? Что члены экипажа выбросят ребенка в окно?
  • Вы летите общественным рейсом, и если вам это не нравится, тогда летите приватным. Поверьте мне, мы, мамы, тоже расстраиваемся, когда дети плачут в самолетах
  • На что он рассчитывал? Что заклеят рот ребенка изолентой?
  • Мужчины так эмоциональны, клянусь

Напомним, женщина поделилась лайфхаком для родителей, который помог ей найти потерявшуюся в толпе дочь. Совет она услышала в TikTok.

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Дата публикации
Просмотры
350
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