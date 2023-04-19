Мужчина устроил истерику во время полета, потому что ребенок пассажиров "плакал 45 минут" — видео

Мужчина потерял контроль над своими эмоциями во время полета после того, как почти час слушал детский плач.

Вспышка гнева пассажира попала на камеру и видео инцидента стало вирусным в Сети. Этот момент был зафиксирован на борту рейса Southwest Airlines во Флориду, пишет ladbible.com.

На нем разгневанный мужчина обижал бортпроводников и попутчиков, потому что не мог выдержать плакавшего младенца.

"Ребенок плачет в полете, нон-стоп. Мы в е**ной консервной банке с ребенком в е**ной эхо-банке, и ты хочешь поговорить со мной о том, как, бл**ь, все хорошо?" – говорит он.

В какой-то момент одному члену летного экипажа это надоело. "Ты кричишь", — слышно, как он говорит разгневанному пассажиру. Мужчина крикнул в ответ: "Младенец тоже".

После приземления в аэропорту Орландо кричавший пассажир был замечен в окружении властей, в том числе полицейских, из-за нарушения, которое он вызвал.

Пользователи не поддержали разгневанного мужчину и осудили его поведение.

Чего он ждал? Что члены экипажа выбросят ребенка в окно?

Вы летите общественным рейсом, и если вам это не нравится, тогда летите приватным. Поверьте мне, мы, мамы, тоже расстраиваемся, когда дети плачут в самолетах

На что он рассчитывал? Что заклеят рот ребенка изолентой?

Мужчины так эмоциональны, клянусь

Напомним, женщина поделилась лайфхаком для родителей, который помог ей найти потерявшуюся в толпе дочь. Совет она услышала в TikTok.

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