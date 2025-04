Мужчина устроил трехдневные похороны своего верного пса с оркестром и алтарем — фото

Реклама

В Перу мужчина устроил трехдневные похороны своей домашней собаки с алтарем и живым оркестром.

Гектор Валенсия Кархуамака устроил мемориал для своей любимой собачки Осо на травянистой площадке возле своего дома.

Друзья пришли отдать честь, и многие из них привели своих собак.

Осо умер 31 марта из-за тяжелой болезни, и Гектор поделился рядом видео, чтобы задокументировать похороны.

Бизнесмен изготовил для Осо индивидуальный гроб и создал алтарь, украсивший свечами и красно-белыми цветами.

1 апреля он поделился трагическим видео, на котором Осо лежит у алтаря в окружении свечей.

На третий день 2 апреля Гектор поделился кадрами с народным оркестром.

Мужчина устроил трехдневные похороны собаки / © скриншот с видео

В видео, собравшем 51 000 просмотров, Гектор плакал и гладил Осо, когда оркестр играл музыку.

Позже в отдельном видео, которое собрало 108 000 просмотров, Гектор с друзьями вырыли яму в земле возле своего дома, прежде чем положить собаку в белый гроб.

Похороны привлекли большое внимание людей в Интернете. Многие выражали свои соболезнования Гектору: «Ушел его лучший и верный друг. Хорошее прощание, он этого заслуживает», «Лучшее, что я когда-либо видела. Они тоже этого заслуживают», «Мои глубочайшие соболезнования за твою собачку, какое у тебя хорошее сердце».

