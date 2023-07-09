Мужчина увеличил свой пенис, вставив в него имплант: остался без секса и 320 тысяч долларов

В странах Запада после пандемии коронавируса наблюдается новый опасный тренд – мужчины начали увеличивать свои половые органы, однако часто это заканчивается большими проблемами.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мужчина заплатил 320 тыс. долларов, чтобы удалить иммант из своего полового органа

46-летний Мэтт был недоволен своим половым органом, поскольку заметил небольшой изгиб влево, атому он решил, что имплантат стоимостью 16 тысяч долларов решит все его проблемы с половыми органами.

Военный ветеран из штата Юта получил "разрушительные" повреждения после того, как процедура в сентябре 2019 дала обратный эффект. Он вынужден был заплатить более 320 тысяч долларов за дальнейшие процедуры, чтобы вернуть себе "мужское достоинство", а через пять месяцев устройство Penuma (являет собой хирургически вставляемую в пенис силиконовую конструкцию, подобно некоторым грудным имплантатам) удалили.

Мэтт, не захотевший назвать свою фамилию, утверждает, что его девушка сказала, что после этого его пенис "во время секса чувствовал себя как нож для стейка".

Он сказал, что это сделало его пенис более "деформированным" и заставило его чувствовать себя "монстром Франкенштейна", чувствуя невыносимую боль и некуда деваться. Он говорит, что полностью отказался от секса, поскольку из-за боли потерял желание.

"Было такое ощущение, будто в мой пенис имплантировали черенок от метлы, — рассказал он.

Он рассказал, что после операции его отек и боль не проходили, и он чувствовал, как они становились хуже с каждым днем и неделей. Мэтт рассказал, что отек стал настолько сильным, что его подруга, являющаяся дипломированной медсестрой, была вынуждена откачать 230 мл жидкости из его отечного пениса.

Мужчина рассказал о неудачной операции / Фото: Daily Mail

Мэтт рассказал, что в результате процедуры на его пенисе образовалась рубцовая ткань, которая перекрывала кровоток и не давала ему растягиваться и расширяться во время эрекции. Это также причиняло ему боль.

Это заставило его "облететь весь мир" в поисках реконструктивного хирурга, который мог бы ему помочь.

После ужасного испытания Мэтт сказал, что теперь его пенис выглядит "нормально" и он достиг своей первоначальной цели – устранения изгиба.

У еще одного мужчины имплантат лопнул

В отличие от Мэтта, Эммануэль Джексон не платил за увеличение пениса. Он выиграл бесплатную операцию в 2013 году. Но экстаз превратился в агонию после того, как экс-модель, которому в то время было 26 лет, получил переломы силиконового имплантата внутри пениса.

В течение пяти лет он не сообщал ни о каких проблемах. Но в 2018 году медики клиники Кливленда сообщили ему, что его имплантат разломился на плавающие под кожей кусочки.

Такая сильная боль даже привела к тому, что Эммануэль попытался покончить жизнь самоубийством.

Медики предупреждают мужчин из-за увеличения половых органов

Профессор международной андрологии Амр Рахим сказал: "В тяжелых случаях инфекции может произойти некроз или отмирание кожи пениса, покрывающего имплантат. Это серьезное осложнение, требующее немедленного внимания и, вероятно, удаления имплантата, чтобы контролировать инфекцию и предотвратить дальнейшее повреждение тканей".

Он добавил, что тех, кто стремится получить более длинный пенис после имплантации, по иронии судьбы может постигнуть противоположная судьба – в зависимости от того, как он заживет.

Это называется ретракцией, когда ткани вокруг пениса сокращаются, а шрамы образуются в процессе заживления после разреза.

Что это за операция?

Имплантаты Penuma - это единственная операция по имплантации пениса, одобренная FDA, и они доступны только в США.

Это мягкий силикон медицинского качества, имеющий форму буквы "С", который вводится в пенис для исправления искривления или увеличения углубленного полового органа. Пациент находится под общей анестезией, пока хирург делает небольшой разрез над основанием члена.

Затем имплантат вводится через разрез вдоль ствола пениса. В это время хирургический имплантат будет контурироваться, чтобы соответствовать форме пациента. После установки Penuma фиксируется небольшими швами.

Перед процедурой пациент должен сделать обрезание, а курильщики должны бросить курить за несколько месяцев до нее. Имплантат устанавливается под углом 270 градусов и вращается вокруг ствола, избегая мочеиспускательного канала. Операция обычно длится около часа, но послеоперационный уход может длиться месяцами.

Пациентам говорят, что они не могут заниматься сексом, пока им не разрешит врач, а это по меньшей мере шесть-восемь недель после операции.

Напомним, мужчина женился сразу на шести женщинах и рассказал, как живет его семья.

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