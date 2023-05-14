Мужчина уже 17 лет не употребляет никакой пищи из-за "волос во рту": чем он питается

Голамрез Ардешири из Ирана утверждает, что он уже 17 лет не употребляет никаких продуктов питания, заменив их газированными напитками.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Иранец утверждает, что он не чувствует голода, а когда устает, единственное, что дает ему энергию – это газированные напитки, которые он выпивает по 3 литра в день.

Голамрез Ардешири говорит, что он хорошо зарабатывает, однако с 2006 года ничего не может есть, кроме газированных напитков. Он обращался к медикам, однако те не могут объяснить феномен. Мужчина перестал есть, поскольку ему кажется, что в его рту есть "волосы".

"У меня было странное чувство, я чувствовал, что что-то похоже на волосы, есть в моем рту, я чувствовал, что голова этих волос находится в моем рту, а конец — в моем желудке, и что бы я ни делал, удалить эти волосы не было возможно. Это походило на то, что волосы сжимали мое горло, и я чувствовал, что задыхаюсь. Я не могу описать это, но это было безумие", — говорит мужчина.

Он рассказал, что, несмотря на помощь психиатра, он все еще не понимает, что произошло. Его семья не ест при нем, поскольку вид еды, которую они едят, вызывает у него тошноту.

Голамрез также сказал, что спит очень мало, около четырех часов в сутки, и выпивает три литра газированной воды в день.

Напомним, мужчина подал в суд на компанию, которая платила ему зарплату 15 лет, пока он был на больничном.

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