ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
181
Время на прочтение
2 мин

Мужчина, в 102 года покоривший гору Фудзи, раскрыл секрет долголетия

Кокичи Акузава в 102 года установил мировой рекорд, поднявшись на вершину Фудзи в Японии. Альпинист рассказал, как любовь к горам помогла ему оставаться здоровым и активным более века.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Кокичи Акузава

Кокичи Акузава / © Metro

102-летний Кокичи Акузава из японского города Маэбаси стал самым старшим человеком в мире, поднявшимся на гору Фудзи, и признался, что секрет его долголетия — в любви к горам.

Об этом он рассказал изданию Metro.

5 августа он сошел на вершину высотой 3776 метров вместе с 70-летней дочерью, внучкой, ее мужем и друзьями-альпинистами. Для этого ему понадобилось три месяца тренировок: мужчина каждую неделю покорял меньшие горы и ежедневно просыпался в пять утра для длительных прогулок.

Это уже второй рекорд Акузавы — впервые он стал самым старшим альпинистом на Фудзи в 96 лет. За это время он испытал проблемы с сердцем, травмы и даже болезнь, но не отказался от мечты.

Кокичи Акузава / © Metro

Кокичи Акузава / © Metro

"У меня был сильный соблазн сдаться на полпути, но друзья ободряли меня. Это было очень тяжело, я и не думал, что горы могут быть такими суровыми", - признался он.

Несмотря на новый рекорд, альпинист заявил, что больше не планирует подниматься на Фудзи. Сейчас он работает волонтером в доме престарелых и преподает живопись. Дочери просят его нарисовать Фудзи на рассвете, а стены его дома уже украшены пейзажами других горных хребтов.

"Не знаю, почему прожил более 100 лет. Просто я люблю горы. Это полезно для здоровья и доставляет радость", - добавил рекордсмен.

Ранее мы писали, что количество долгожителей в Японии составило 99 763 человека – это данные правительства страны на сентябрь этого года. Эта цифра является рекордной – по сравнению с любым другим государством мира. Что больше - "восходящая страна Солнца" держит этот рекорд 55-й год подряд.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie