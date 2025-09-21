Мужчина, в 102 года покоривший гору Фудзи, раскрыл секрет долголетия

Кокичи Акузава / © Metro

Реклама

102-летний Кокичи Акузава из японского города Маэбаси стал самым старшим человеком в мире, поднявшимся на гору Фудзи, и признался, что секрет его долголетия — в любви к горам.

Об этом он рассказал изданию Metro.

5 августа он сошел на вершину высотой 3776 метров вместе с 70-летней дочерью, внучкой, ее мужем и друзьями-альпинистами. Для этого ему понадобилось три месяца тренировок: мужчина каждую неделю покорял меньшие горы и ежедневно просыпался в пять утра для длительных прогулок.

Реклама

Это уже второй рекорд Акузавы — впервые он стал самым старшим альпинистом на Фудзи в 96 лет. За это время он испытал проблемы с сердцем, травмы и даже болезнь, но не отказался от мечты.

Кокичи Акузава / © Metro

"У меня был сильный соблазн сдаться на полпути, но друзья ободряли меня. Это было очень тяжело, я и не думал, что горы могут быть такими суровыми", - признался он.

Несмотря на новый рекорд, альпинист заявил, что больше не планирует подниматься на Фудзи. Сейчас он работает волонтером в доме престарелых и преподает живопись. Дочери просят его нарисовать Фудзи на рассвете, а стены его дома уже украшены пейзажами других горных хребтов.

"Не знаю, почему прожил более 100 лет. Просто я люблю горы. Это полезно для здоровья и доставляет радость", - добавил рекордсмен.

Реклама

Ранее мы писали, что количество долгожителей в Японии составило 99 763 человека – это данные правительства страны на сентябрь этого года. Эта цифра является рекордной – по сравнению с любым другим государством мира. Что больше - "восходящая страна Солнца" держит этот рекорд 55-й год подряд.