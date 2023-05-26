Мужчина был "в агонии" после того, как съел блюда 4500 калорий за 27 минут — фото

Мужчина съел кучу блюд на 4500 калорий менее чем за 30 минут.

Об этом пишет plymouthherald.co.uk.

Макс Стэнфорд съел вдвое больше рекомендованной суточной нормы калорий, в том числе 566 гр стейка, 340 гр бедрышек, чизбургер и сосиски.

Он съел стейк, окорочка, чизбургер, сосиски, куриные грудки, куриные крылышки барбекю, яйца, луковые кольца, овощи и салат. / Фото: plymouthherald.co.uk

Затем он принял еще один протеиновый удар, съев куриные грудки и куриные крылышки барбекю, а затем проглотил огромную кучу чипсов, две яичницы, немного овощей и смешанный салат.

35-летний мужчина "уничтожил" блюда всего за 27 минут и 25 секунд, побив предварительный рекорд в 44 минуты. Если бы он не справился за час, то ему пришлось бы платить за сытную тарелку 61 доллар. Впрочем, мужчина успел и покушал бесплатно.

Макс Стэнфорд / Фото: plymouthherald.co.uk

Доказав, что его глаза не больше живота, Макс не только получил право похвастаться, но и получил место на стене победителей паба Cattlemans в The Parkers Arms в Пейнтоне.

Впрочем, из-за этого ему стало плохо пришлось лежать в затемненной комнате "в агонии".

"После того, как я съел все, я ушел и лег в темной комнате. После этого я был в агонии, мне было неудобно. Было достаточно поздно, так что я просто расслабился".

Напомним, мужчина сломал пенис в трех местах после ужасного инцидента в спальне. Ему сделали операцию.

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