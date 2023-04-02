Мужчина в автобусе по случаю праздника показал свой половой орган: фото

Регбийный клуб извинился за поведение своего игрока.
Мужчина в автобусе показал свой половой орган. Так он праздновал победу своего регбийного клуба над соперниками.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Игрок регбийного клуба "Труро" во время празднования над соперниками обнажился и показал свой половой орган. Произошло это в автобусе команды. На одном из видео было показано, как игрок оголяет свои гениталии во время бурного празднования.
После того, как скандальные фото опубликовали в Сети, "Труро" извинился за поведение своего игрока. Там отметили, что такое поведение не отвечает ценностям клуба.
Напомним, в Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яичка, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.
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