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Мужчина в автобусе по случаю праздника показал свой половой орган: фото

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
884
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина в автобусе по случаю праздника показал свой половой орган: фото

Фото: dailystar.co.uk

Регбийный клуб извинился за поведение своего игрока.

Мужчина в автобусе показал свой половой орган. Так он праздновал победу своего регбийного клуба над соперниками.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Игрок регбийного клуба "Труро" во время празднования над соперниками обнажился и показал свой половой орган. Произошло это в автобусе команды. На одном из видео было показано, как игрок оголяет свои гениталии во время бурного празднования.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

После того, как скандальные фото опубликовали в Сети, "Труро" извинился за поведение своего игрока. Там отметили, что такое поведение не отвечает ценностям клуба.

Напомним, в Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яичка, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.

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Дата публикации
Просмотры
884
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