Мужчина в костюме Бэтмена бросился за вором и взобрался на стену ради сумочки

Мужчина в костюме Бэтмена задержал вора, Фото: иллюстративное / © Unsplash

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Вечер в стиле супергеройской истории о Бэтмене случился в британском городе Норвич. Компания друзей в костюмах популярных комиксов бросилась вдогонку за злоумышленником, чтобы отобрать у него украденную женскую сумочку. Кража оказалась неудачной.

Историей делится Unilad.

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Мужчина в костюме Бэтмена задержал вора и вылез на высокую стену, чтобы вернуть похищенную сумку

Главным героем события стал 25-летний Сонни Мэйсон — работник кафе и творческий деятель из Лондона. В ту субботнюю ночь он праздновал день рождения друга, одетый с ног до головы в реалистичный костюм Бэтмена. Но обычные выходные приобрели совершенно другой поворот, когда Мэйсон прямо внутри местного ночного клуба заметил, как у одной из посетительниц нагло выхватили сумочку.

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Перевоплотившись в Темного Рыцаря не только снаружи, но и внутри, Мэйсон мгновенно бросился вдогонку вместе с друзьями, которые были в образах Мистера Фантастика из Marvel и злодейки Пойзон Айви из DC. Друзья сразу же дали знать о преступлении ближайшему полицейскому патрулю, после чего устроили скоростную погоню за вором по темным улицам города.

Ошеломленный удивительным зрелищем — тремя быстро наступавшими ему на пятки супергероями — грабитель запаниковал. Пытаясь избавиться от вещественных доказательств, он швырнул женскую сумочку на самый верх высокой стены, которая окружает исторический Кафедральный собор Норвича.

Но парня это не остановило: не снимая маски и плаща, он взобрался на высокое каменное ограждение, достал вещи и лично отдал их владелице. На видео, которое впоследствии появилось в его TikTok, девушка невероятно счастлива.

История быстро стала вирусной в Сети, а пользователи начали шутить, что знаменитый мститель из Готэма решил переехать в Восточную Англию. Впрочем, сам Мэйсон поспешил заверить, что его реальная жизнь далека от роскошного состояния миллиардера Брюса Уэйна.

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«Честно говоря, я — самый обычный парень. Сейчас я работаю в кафе, но в душе я — творческая личность. Я люблю кино и имею четыре-пять лет опыта работы в этой сфере», — рассказал Мэйсон.

Фото: 25-летний Сонни Мейсон, задержавший вора

И хотя его банковский счет совсем не напоминает состояние Wayne Enterprises, парень объяснил, что молниеносная реакция была обусловлена банальной человеческой порядочностью и желанием защитить человека в беде.

«В мире происходит не так уж много хорошего. Тогда возможность вернуть кому-то сумку, убедиться, что человек достанется домой невредимым, и снова увидеть чью-то радость — все это давало приятное чувство. Каждому из нас нужно иметь в себе хотя бы каплю этого. Немного от Бэтмена. Надо быть смелым, решительным и добрым», — добавил парень.

Он добавил, что надеется, что все остальные поступили бы так же, ведь именно в этом состоит сущность Бэтмена, который защищает людей. В полиции графства Норфолк официально подтвердили, что инцидент действительно произошел во время ночного патрулирования города и отметили успешное вмешательство нескольких гражданских.

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«В субботу, 19 сентября, к полицейским, проводившим плановое патрулирование в районах ночного Норвича, обратились прохожие с просьбой помочь найти потерянную сумку. После проверки на месте сумку нашли вместе со всем ее содержимым и впоследствии вернули владелице», — сообщили в местной полиции.

Для самого Мейсона это приключение — не просто забавное видео для социальных сетей. Он говорит, что своим поступком хочет вдохновить людей делать то же самое.

Необычные кражи: последние новости

Напомним, в Виноградове на Закарпатье полицейские сообщили о подозрении двум местным жительницам в возрасте 23 и 25 лет, которые 1 сентября обокрали и испортили могилу на городском кладбище.

Они забрали свежие цветы и ритуальные композиции, а также разбросали другие растения и переставили ритуальные корзины. Собранные цветы женщины планировали «подарить» учительнице, с которой имели давний конфликт.

Действия злоумышленниц квалифицировали по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой по предварительному сговору группой лиц). За совершенное им грозит ограничение свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

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