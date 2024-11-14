Мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на авто ради страховки: чем это закончилось – фото

Мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на автомобили, чтобы получить страховку.

Об этом пишет Daily Star.

Теперь четыре человека были арестованы и обвинены в страховом мошенничестве после того, как заявили, что их автомобили были разгромлены "существом". Когда заявители из Южной Калифорнии, США, предоставили видео "животного" в действии, у страховщиков возникли подозрения, что медведь – это совсем не животное, а человек в костюме, нанесший ущерб. Они даже вызвали эксперта по дикой природе, чтобы подтвердить свои подозрения.

Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска был разгромлен 8 января, когда он был припаркован у озера Эрроухед в горах Сан-Бернардино к северо-востоку от Лос-Анджелеса, сообщает Калифорнийский департамент страхования.

Группа пыталась закрыть глаза страховой компании, предоставив видеодоказательства, на которых якобы зафиксировано, как животное вторгается в роскошный автомобиль.

Мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Однако бдительные следователи заметили фальшивую лапу при более детальном изучении видеозаписи. "После дальнейшего изучения видеозаписи следствие установило, что медведь на самом деле был человеком в костюме медведя", — сообщили в ведомстве.

Дерзкие заявители повредили еще два автомобиля высокого класса – Mercedes G63 AMG 2015 года выпуска и Mercedes E350 2022 года выпуска, сделав еще большее видео с участием пушистого мародера.

26-летний Рубен Тамразян, 39-летний Арарат Чиркинян, 32-летний Вахе Мурадханян и 39-летняя Альфия Цукерман были задержаны по обвинениям в страховом мошенничестве и заговоре, сообщает департамент.

Представитель окружной прокуратуры округа Сан-Бернардино сообщил, что четырем арестованным были предъявлены обвинения.

Мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Афера обошлась страховым компаниям в 141 839 долларов, сообщает департамент.

В доме подозреваемых правоохранители обнаружили костюм медведя с коричневым мехом, медвежьей головой, лапами и металлическими ручными инструментами, предназначенными для имитации следов от когтей.

Мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Напомним, лось проник в гараж компании и растоптал три BMW. Зверь покинул гараж по собственному желанию.

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