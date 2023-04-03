Мужчина в магазине своим половым органом уничтожил одежду более чем на 38 тыс. грн: что он натворил (фото)

Мужчина не смог объяснить свою затею.

В Польше в одном из магазинов в торговом центре 25-летний мужчина помочился прямо на одежду. Общая стоимость уничтоженной одежды составила 4500 злотых (около 38500 грн).

Об этом пишет petronews.pl.

Инцидент произошел в ТЦ города Серпц в Польше. Там 25-летний житель гмины Гоздова пришел в магазин с одеждой и решил просто там справить свои естественные потребности. Это сняла на видео камера наблюдения, и сотрудники магазина вызвали полицию.

Свидетели сообщили, что мужчина мочился на одежду на вешалках. Его поведение зафиксировали камеры слежения.

Фото: польская полиция

Сотрудники полиции задержали виновника выходки. 25-летний молодой человек признался в повреждении имущества. Объяснить свое поведение он не смог. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, мужчина обнажился в самолете и помочился на пассажира.

Читайте также: