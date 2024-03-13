Мужчина в реактивном костюме пролетел на бешеной высоте рядом с огромным самолетом — видео

Это произошло после первых в мире гонок в реактивных костюмах.

В Дубае, ОАЭ, пилот удивил уникальным трюком, пролетев мимо огромного самолета Emirates A380 в реактивном костюме.

Соответствующее видео было опубликовано на платформе X Real Untold Story.

В ролике виден пилот, одетый в самый современный реактивный костюм, оснащенный небольшим двигателем. Он поддерживал контролируемый полет с гигантским самолетом.

Чтобы бросить их в самую рамку при multitasking pic.twitter.com/yNDqCbSXlD — Real UntoldStory (@RealUntoldStory) 9 марта 2024

К слову, лайнер Emirates A380 – самый большой пассажирский самолет в мире.

Напомним, недавно в ОАЭ прошли первые в мире гонки в реактивных костюмах. Как пишет CNN, восемь пилотов промчались дистанцией длиной в километр, маневрируя между 12 гигантскими надувными препятствиями, расположенными в воде. Четыре заезда создали таблицу лидеров, кульминацией которой стал финальный раунд. Каждая гонка длилась всего около 90 секунд.

"У нас были люди, которых дисквалифицировали, у нас были люди, которые теряли это, у нас был кто-то, кто падал в воду – у нас был просто полный хаос, в хорошем смысле", — сказал Ричард Браунинг, главный пилот-испытатель британской компании Gravity Industries, которую он основал в 2017 году.

Читайте главные новости дня: