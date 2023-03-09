Мужчина в сауне заразился опасной болезнью и теперь получает за это деньги

На севере Израиля 60-летний мужчина заразился опасной бактерией после купания в джакузи и отдыха в сауне. Выиграв судебный иск против владельца заведения, он получит более 1 миллиона шекелей (почти $170 тысяч) в качестве компенсации.

Подробности этого случая сообщили в четверг, 9 марта, на юридическом сайте Psakdin.

После отдыха в заведении, где было 2 душа, джакузи и сухая сауна, мужчина вернулся домой и почувствовал внезапный недуг. Обратившись в клинику, он сдал анализы, выявившие отклонения от нормы. Мужчину срочно госпитализировали.

Во время госпитализации пациент пережил полиорганную недостаточность. Врачи спасли ему жизнь, но после этого он приобрел инвалидность. Даже после продолжительной реабилитации он может передвигаться только с помощью ходунков или на инвалидном кресле. Болезнь полностью лишила его трудоспособности.

У мужчины, как оказалось, была болезнь легионеров. Этим недугом заражаются из-за бактерии легионелла, которая существует в водных системах, где есть условия для создания мелких брызг в воздухе.

Пробы воды в заведении, где отдыхал мужчина, обнаружили, что в одной из душевых была эта опасная бактерия в концентрациях, опасных для здоровья.

Суд постановил, что владелец заведения проявил небрежность и обязан возместить истцу ущерб, причиненный заражением легионелой. Он вынужден выплатить ему более 1 млн. шекелей компенсации и уплатить гонорар адвоката в размере 245 457 шекелей.

Напомним, в румынском городе Яссы 64-летняя женщина обратилась за помощью к врачам после того, как ее укусил скорпион, который она принесла вместе с фруктами из супермаркета.

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