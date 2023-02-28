Мужчина в свой День рождения заказал бургер из 35 котлет (фото)

Чтобы съесть его, именинник подготовился, надев "штаны для беременных для мужчин".

Чтобы отпраздновать свой день рождения, мужчина создал, наверное, самый большой бургер, который когда-либо видела Великобритания.

Об этом сообщает Lad Bible.

Владелец паба Крейг Харкер перед приближением его 36-летия решил отпраздновать этот день чем-то более уникальным, чем торт.

Сочетая свою любовь к бургерам со своей любовью к гигантскому количеству еды, Крейг решил заказать самый большой гамбургер на день рождения и попросил к нему 35 дополнительных мясных котлет.

Это не первый случай, когда Крейг заказывает самое большое блюдо, которое когда-либо готовил ресторан быстрого питания. Так, в прошлом году он заставил одно из заведений приготовить для него самый большой в истории сэндвич с беконом, наполненный 50 кусочками бекона.

Греггс не добавил еще больше кусочков бекона только потому, что в заведении не оказалось достаточно большой коробки, чтобы упаковать бутерброд.

Что касается бургера, то в заведении приняли просьбу и даже спросили у Крейга, не хочет ли он что-нибудь еще со своим заказом. Однако, похоже, бургера с 36 котлетами было достаточно для именинника.

Фото: Lad Bible

Общий счет Крейга достиг 53,49 фунтов стерлингов (около 2 391 грн): 7,99 – за блюдо и еще 1,30 – за каждую дополнительную котлету.

Мужчина рассказал, что бургер был очень тяжелым. Чтобы съесть его, Крэйг подготовился, надев джинсы на резинке, которые он описал "как брюки для беременных для мужчин".

Однако при всей своей подготовке мужчине не удалось съесть это блюдо на 36 котлет. Он поделился двумя третями своего бургера с друзьями и семьей.

Напомним, в США житель Филадельфии Александр Томинский устроил странный челлендж и решился съесть 40 кур за 40 дней.

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