Мужчина в течение 10 лет раздавал все свои вещи, оставив всего 170: что у него есть (фото)

Смотритель кладбища, проведший последние 10 лет, раздавая все свои вещи в рамках эксперимента по экстремальному минимализму, обнаружил, что теперь владеет лишь 170 вещами и стремится сократить это количество до 100. Аксель Радстром выбросил свой диван, телевизор и всю кухонную мебель.

Об этом пишет Mirror.

Каждый день 36-летний Аксель освобождает свой дом от хлама, даже подумывает о том, чтобы уменьшить его площадь. Он регулярно жертвует ненужные вещи на благотворительность или нуждающимся, присоединяясь к движению людей, отвергающих материализм ради более простого, более полноценного и устойчивого образа жизни.

У экстремальных минималистов обычно есть от 15 до 150 предметов, они часто отказываются от кровати, чтобы спать на полу – хотя Аксель еще не решился на такой шаг. "Это началось, когда мне было 24. Я боролся с депрессией и чувствовал себя одиноким, несмотря на то, что у меня был парень, хорошая квартира и, как мне казалось, хорошая жизнь. Мне казалось, что все, чем я владею, было для кого-то другого. Я решил начать избавляться от вещей, чтобы жить жизнью, которая отвечает тому, кем я являюсь – и с которым этот человек хочет жить как можно меньше", – поделился Аксель.

Аксель Радстром

Он придирчиво относится к подсчету своих вещей: например, кастрюля и крышка к ней каталогизированы как отдельные единицы, а каждая составляющая его постельного белья – каркас, матрас, наволочка и подушка – перечислены отдельно. Кроме кровати, у него нет никакой мебели.

Он обедает, скрестив ноги на полу или ест на улице, а также упаковка от магазинной пищи считается отдельным пунктом в его подсчете.

Квартира Акселя

Лишь однажды Аксель пожалел о том, что выбросил что-то: заветный свитер цвета ржавчины. "Он был вязаный, цвета ржавчины, очень хорошо сидел и согревал меня. Мне его очень не хватает".

Кухонные принадлежности составляют большую часть его инвентаря, насчитывающего 170 предметов, но сюда также входят личные вещи первой необходимости, такие как зубная щетка, паспорт, шкаф и его содержимое, мобильный телефон и компьютер.

Квартира Акселя

Аксель настаивает на том, что такой образ жизни – это не просто бережливость, а личный вызов, освобождающий время для наслаждения. "Я хочу увидеть, как далеко я могу зайти. Каков мой предел во владении вещами? Кроме того, я хочу освободить больше времени, чтобы не быть связанным и не позволять моим вещам контролировать меня. Меньше собственности означает больше времени на то, что я люблю – путешествовать и встречаться с людьми. Моим друзьям и семье иногда трудно понять мой выбор образа жизни. Обычно я не поднимаю эту тему, пока кто-то другой не сделает этого. Многие жалеют меня и имеют предвзятое представление о том, что я не могу позволить себе собственные вещи, и предлагает отдать мне вещи. Я ценю такое предложение, но всегда объясняю, почему я не хочу иметь много вещей. "А если к вам придут гости?" - часто спрашивают меня. Ну, мы же всегда можем посидеть в уютном кафе, не правда ли? Это путешествие дало мне новые взгляды на жизнь и на то, что действительно имеет значение: друзья, семья и финансовая безопасность".

Квартира Акселя

Акселю было трудно расставаться с сентиментальными подарками и фотографиями, но он успел оцифровать свои воспоминания, отсканировав все свои фотографии на флешку. "Я совсем не скучаю по телевизору, дивану или кухонной мебели. Приятно жить ближе к земле. Я также минимизировал свои кухонные инструменты и пытаюсь найти многофункциональные", — делится он.

Сейчас он ищет меньшее жилье, поскольку его квартира напоминает "большое пустое эхо". Я хотел бы уменьшить площадь с 70 квадратных метров до 27. Мне кажется глупо иметь столько пространства", — говорит он. "Мы живем в обществе, тратящем ресурсы, в культуре выбрасывания, где мы не ценим ценность вещей. Это может легко привести к тому, что мы переймем такой же менталитет у людей. Жизнь на минимуме может вдохновить других начать собственное путешествие к более простой жизни. Сейчас я чувствую себя более живым, чем когда-либо прежде. И если я чувствую что-то глубоко, знаю, откуда это идет; не от состояния моего дома. А изнутри. Такой образ жизни, минимализм, делает жизнь гораздо проще эмоционально и экономично".

Напомним, арендодатель шокирован, кто два года жил в его квартире. Все это время он не наведывался в дом и не подозревал, что там происходит.

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