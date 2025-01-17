Мужчина в течение 20 лет ежедневно выпивал 10 литров пепси: что произошло с его организмом (фото)

Мужчина, выпивавший 30 банок пепси ежедневно в течение 20 лет, рассказал о шокирующих последствиях для его организма, а также банковского счета.

Об этом пишет OutKick.

Энди Карри начинал каждый день с литра газировки и выпивал еще девять литров в течение дня.

"Я всегда любил вкус холодного пепси. Ничто не могло с ним сравниться, и я просто подсел", – признался британец. "Я работаю по ночам, поэтому всегда любил сладкую газировку, чтобы не засыпать. Я выпивал четыре или пять двухлитровых бутылок Pepsi каждый день. Это стоило мне целого состояния".

Энди тратил на напиток $25 в день, что в сумме составляло около $8500 в год. Он мог бы каждый год покупать машину за ту же сумму, которую тратил на пепси.

Энди Карри / Фото: SWNS

Состояние здоровья Энди начало ухудшаться после того, как его потребление пепси вышло из-под контроля, дошло до того, что британец набрал 19 килограммов и оказался под угрозой развития диабета.

Хотя ему удалось сбросить два килограмма с помощью строгой диеты, Энди все еще пытался бросить пить пепси навсегда. В результате мужчина связался с лондонским терапевтом и гипнотизером Дэвидом Килмерри.

"Дэвид познакомился со мной онлайн и гипнотизировал меня около 40 минут", – рассказал Энди. "Я не знаю, что он сказал, но после этого я просто больше не хотел ее пить. В моем холодильнике до сих пор стоят две жестянки пепси, которые я собирался выпить перед сеансом, но не успел. Теперь я предпочитаю воду. Моя жена Сара говорит, что моя кожа выглядит лучше, и я чувствую гораздо больше энергии".

Напомним, женщина в течение 33 лет ест только одну еду. По ее словам, она самая здоровая из всех.

Читайте также: