Мужчина в течение 3 месяцев ел только сырые фрукты и овощи: он ошеломил, на сколько кило похудел

Мужчина показал свои фото "до" и "после".
Достаточно популярным методом похудения является рацион, основанный на употреблении в основном сырых овощей и фруктов. Этот подход подразумевает увеличение количества свежих, необработанных продуктов в рационе, что способствует не только снижению калорийности, но и насыщению организма полезными витаминами, минералами и клетчаткой. Этот метод, хотя и вызывает споры среди диетологов, приобретает популярность благодаря простоте и естественности подхода, помогая многим людям почувствовать прилив энергии и постепенно избавиться от лишнего веса.
Как пишет New York Post, Хамар Браун испытал диету, став "сыроедом" на 90 дней – и потеряв при этом 35 кг.
На своем канале на YouTube он задокументировал свой невероятный путь к похудению и поделился секретом борьбы с тягой к вредной пище, когда бы она ни появлялась.
"Я ел исключительно фрукты и сырые овощи", – сказал он. "Никакой вареной пищи. Никакого алкоголя. Никакой горячей пищи. Ничего из этого".
Первые четыре недели Браун ел только овощи, такие как огурцы, помидоры и авокадо. Как только он включил фрукты, он наслаждался здоровым количеством бананов, ананасов, ягод, персиков, яблок и винограда. В большинстве своем он ел фрукты в упакованном виде, но когда ему хотелось чего-то более сытного, он бросал их в блендер и делал смузи.
Он отметил, что его аппетит, который ранее был достаточно большим, и он съедал несколько порций за один прием пищи, значительно снизился.
Браун также рассказал, что перед тем, как перейти на фрукты и овощи, он три дня придерживался диеты OMAD, в которой вы едите только один раз в день.
Причины, побудившие его сесть на эту диету, были очень личными.
"Или эта диета, или армия", — сказал он. Браун хотел чего-то, что дало бы ему ощущение структуры, которое может дать либо армия, либо суровая диета.
"Это путешествие выходит за рамки похудения", – сказал он. "Для меня это было духовное путешествие, это было путешествие исцеления... Это был целый ряд путешествий, объединенных в одно".
Всего за три месяца Браун похудел со 128 кг до 93.
Он подчеркнул, что смог добиться этого невероятного успеха, несмотря на то, что "совсем не занимался спортом".
Браун также имеет несколько уникальных советов о том, как побороть тягу к еде.
"Первый месяц я бы сказал, что у меня была тяга к еде", – сказал он. "То, что я никогда раньше даже не ел".
В течение первой недели диеты ему очень хотелось съесть сэндвич. Но после того, как он увидел, как несколько человек ели сэндвич в TikTok, желание исчезло. Он сказал, что всякий раз, когда ему хотелось чего-нибудь, что не вписывалось в его план питания, он смотрел подобный контент или просматривал мукбанг-видео, в которых наблюдал за тем, как едят другие люди.
Это не слишком удивительно, поскольку эксперты в области здравоохранения утверждают, что достаточно просто отвлечься на 20 минут, чтобы снизить тягу к еде.
В исследовании 2024 года 22 пары близнецов в течение восьми недель сидели на всеядной и веганской диетах, причем в веганской группе наблюдалась средняя потеря веса на 3%, а также снижение уровня холестерина ЛПНП на 10-15% и снижение уровня инсулина на 25%.
Напомним, мужчина съел 900 яиц за месяц и рассказал об ошеломляющих изменениях в своем теле. Он хотел проверить, поможет ли такая диета улучшить результаты в спортзале и увеличить его силу.
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