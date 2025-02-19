Мужчина в течение 3 месяцев ел только сырые фрукты и овощи: он ошеломил, на сколько кило похудел

Мужчина показал свои фото "до" и "после".

Достаточно популярным методом похудения является рацион, основанный на употреблении в основном сырых овощей и фруктов. Этот подход подразумевает увеличение количества свежих, необработанных продуктов в рационе, что способствует не только снижению калорийности, но и насыщению организма полезными витаминами, минералами и клетчаткой. Этот метод, хотя и вызывает споры среди диетологов, приобретает популярность благодаря простоте и естественности подхода, помогая многим людям почувствовать прилив энергии и постепенно избавиться от лишнего веса.

Как пишет New York Post, Хамар Браун испытал диету, став "сыроедом" на 90 дней – и потеряв при этом 35 кг.

На своем канале на YouTube он задокументировал свой невероятный путь к похудению и поделился секретом борьбы с тягой к вредной пище, когда бы она ни появлялась.

"Я ел исключительно фрукты и сырые овощи", – сказал он. "Никакой вареной пищи. Никакого алкоголя. Никакой горячей пищи. Ничего из этого".

Первые четыре недели Браун ел только овощи, такие как огурцы, помидоры и авокадо. Как только он включил фрукты, он наслаждался здоровым количеством бананов, ананасов, ягод, персиков, яблок и винограда. В большинстве своем он ел фрукты в упакованном виде, но когда ему хотелось чего-то более сытного, он бросал их в блендер и делал смузи.

Он отметил, что его аппетит, который ранее был достаточно большим, и он съедал несколько порций за один прием пищи, значительно снизился.

Браун также рассказал, что перед тем, как перейти на фрукты и овощи, он три дня придерживался диеты OMAD, в которой вы едите только один раз в день.

Причины, побудившие его сесть на эту диету, были очень личными.

"Или эта диета, или армия", — сказал он. Браун хотел чего-то, что дало бы ему ощущение структуры, которое может дать либо армия, либо суровая диета.

"Это путешествие выходит за рамки похудения", – сказал он. "Для меня это было духовное путешествие, это было путешествие исцеления... Это был целый ряд путешествий, объединенных в одно".

Всего за три месяца Браун похудел со 128 кг до 93.

Хамар Браун / Фото: Youtube/@khamarbrown

Он подчеркнул, что смог добиться этого невероятного успеха, несмотря на то, что "совсем не занимался спортом".

Браун также имеет несколько уникальных советов о том, как побороть тягу к еде.

"Первый месяц я бы сказал, что у меня была тяга к еде", – сказал он. "То, что я никогда раньше даже не ел".

В течение первой недели диеты ему очень хотелось съесть сэндвич. Но после того, как он увидел, как несколько человек ели сэндвич в TikTok, желание исчезло. Он сказал, что всякий раз, когда ему хотелось чего-нибудь, что не вписывалось в его план питания, он смотрел подобный контент или просматривал мукбанг-видео, в которых наблюдал за тем, как едят другие люди.

Это не слишком удивительно, поскольку эксперты в области здравоохранения утверждают, что достаточно просто отвлечься на 20 минут, чтобы снизить тягу к еде.

В исследовании 2024 года 22 пары близнецов в течение восьми недель сидели на всеядной и веганской диетах, причем в веганской группе наблюдалась средняя потеря веса на 3%, а также снижение уровня холестерина ЛПНП на 10-15% и снижение уровня инсулина на 25%.

Напомним, мужчина съел 900 яиц за месяц и рассказал об ошеломляющих изменениях в своем теле. Он хотел проверить, поможет ли такая диета улучшить результаты в спортзале и увеличить его силу.

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