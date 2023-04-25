Мужчина в течение двух месяцев съедал до 16 гамбургеров каждый день: как это повлияло на его тело

44-летний Дэйв Маклеод, имеющий степень магистра по диетологии, считает, что "мясоедные диеты" могут улучшить здоровье людей.

Он ел от 12 до 16 гамбургеров сети быстрого питания каждый день в течение восьми недель.

Впрочем, он ел только котлетки, а не булочку, картошку фри и прочее.

Скалолаз в течение двух месяцев съедал до 16 гамбургеров каждый день / Фото: скриншот с видео

Скалолаз продолжал подъем и говорит, что благодаря диете он чувствовал себя сильнее и бодрее, а также улучшилось его психическое здоровье.

Он считает, что это больше повлияло на его силу, и сказал, что мог висеть одной рукой гораздо дольше, держа гораздо больший вес во время тренировок.

Маклеод добавил, что потерял половину камня, его экзема исчезла, а анализы крови показали, что риск заболеваний, в частности диабет и сердечные заболевания, снизился.

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"То, что я делаю, — это не наука, это, по сути, трюк, но я надеюсь, что это может побуждать к размышлению", — прокомментировал он на своем YouTube-канале.

Обращаясь к критикам, он добавил: "Я не предлагаю, чтобы все избрали мясоядную диету, но такие радикальные диеты, как эта, могут быть терапией для некоторых".

"Болезнь, связанная с диетой, является огромной проблемой. Ожидается, что девяносто процентов взрослых людей на Западе к 2050 году будут иметь избыточный вес или ожирение. Ни одна система здравоохранения не сможет работать с этим", — добавил он.

Напомним, австралийский диетолог назвала шесть причин, по которым диета может не работать, несмотря на правильное питание и регулярные занятия спортом. Сьюзи Баррелл поделилась, что стабильная потеря веса требует правильного сочетания диеты, физических упражнений и мышления.

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