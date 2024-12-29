Мужчина в течение года ел только красное мясо и яйца: как это повлияло на его организм – фото

Мужчина, который целый год питался только красным мясом и яйцами, утверждает, что влияние на его организм было шокирующим.

Об этом пишет LADbible.

Патрик Энсли некоторое время боролся со своим весом – он настолько много набрал, что не мог измерить живот стандартной сантиметровой лентой. Видя на весах цифру 136, Патрик начал погружаться в депрессию. Однако он решил кардинально изменить свой образ жизни.

Техник по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха из Милфорда, штат Небраска, США решил, что его новой диетой станет трендовый режим питания хищников. Состоя только из красного мяса и яиц, мясоядная диета не позволяет есть овощи и зерновые.

В течение года он посвятил себя диете и теперь утверждает, что никогда не чувствовал себя более здоровым. Он похудел на 63 кило, что составляет почти половину его начального веса. Патрик рассекретил, что употреблял 450 г говядины и шесть яиц в день.

Он сказал: "Мне осталось сбросить еще около 6-9 килограммов до моей цели, но разница между тем, что было и тем, что есть сейчас, просто безумна".

Патрик Энсли до и после похудения / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Его жизнь до этих серьезных перемен была такой, что он не мог играть со своим двухлетним сыном, которому в то время был год, потому что очень уставал и нуждался в отдыхе.

"Но теперь я прихожу домой и могу качать его вверх ногами, играть в грузовики, поезда и другие нравящиеся ему игры, и при этом у меня еще остается энергия", — утверждает Патрик. "Раньше у меня все болело и я был скован. У меня болели лодыжки, спина и колени, и я был просто несчастным".

Патрик Энсли до и после похудения / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Также американец похвастался, что больше не страдает храпом, и теперь он спит гораздо лучше, чувствуя себя "бодрым" и "больше не чувствуя боли". Из-за своего предыдущего веса он также имел проблемы на работе, а теперь его производительность стремительно выросла благодаря потере веса и повышению энергии. Его депрессия тоже исчезла, и он считает, что это все благодаря его диете. Он делает это для того, чтобы видеть, как растет его сын, и поделился, что другие, желающие так же, должны написать свою мотивацию где-то на видном месте.

Патрик Энсли после похудения / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Хотя мясоядная диета сейчас в тренде, существуют разные сообщения о том, является ли она действительно полезной, или нет. Поэтому мужчина советует сначала провести исследование, поговорить с врачом и убедиться, что это безопасно, прежде чем худеть на ней.

Напомним, мужчина похудел на 119 кг и ошеломил неузнаваемым видом. 227-килограммовый мужчина носил рубашку 6XL и не мог ходить, пока один комментарий родственника все не изменил.

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