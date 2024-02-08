Мужчина в течение месяца ежедневно ел пиццу и ошеломил похудением: сколько он скинул кг (фото)

Он поделился снимками, сделанными до и после эксперимента.

Личный тренер из Великобритании заявил, что за месяц он сбросил 6 кг, но при этом ежедневно ел пиццу.

Об этом пишет nypost.com.

В январе 18-летний Джейден Ли решил каждый день съедать по одной пицце, чтобы доказать, что людям не нужно отказываться от обработанных продуктов в стремлении привести себя в форму. Он считает, что пока вы соблюдаете дефицит калорий и регулярно занимаетесь спортом, ни одна еда не должна быть исключена из меню.

"Было весело каждый день пробовать новую пиццу. Долгое время у меня были ужасные отношения с едой, и я заметил, что люди демонизируют некоторые обработанные продукты. Еду не следует ограничивать только потому, что вы пытаетесь сбросить немного жира на животе", — поделился британец.

1 января Джейден весил 73 кг, прежде чем приступить к своему 31-дневному испытанию. Он ограничил потребление калорий на уровне 2500 в день и пытался заниматься спортом почти каждый день, стремясь к 45 минутам кардио.

31 января он весил 67 килограмм.

Джейден Ли / Фото: instagram.com/jaydenleept

"Мое тело было в норме, сон был хорошим, уровень голода был в порядке, за исключением редких дней, и у меня была хорошая энергия", — заявил Ли. "У меня не было никаких претензий!"

Хотя тренер ел пиццу каждый день, он сочетал эту жирную пищу с блюдами, богатыми белоком, такими как банановые протеиновые блины, шоколадно-белковая овсянка, яичница с овощами и бублики с арахисовым маслом, бананом и медом.

"Я ел богатую питательными веществами и белком пищу в больших объемах, чтобы чувствовать себя довольным и питать свое тело", — объяснил он.

Помимо частых высокоинтенсивных кардиотренировок, подросток также занимался силовыми тренировками и пытался ходить не менее 10 минут после каждого приема пищи.

Джейден Ли / Фото: instagram.com/jaydenleept

Он также пытался спать не менее 7 часов в сутки.

Хотя Ли больше не будет есть пиццу каждый день, он сказал, что этот вызов доказывает, что вы все еще можете наслаждаться любимыми блюдами в процессе похудения, не жертвуя при этом конечным результатом.

Напомним, ежедневно евший в McDonald's ветеран отпраздновал 100-летие. Он не собирается прекращать есть фастфуд.

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