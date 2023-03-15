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Мужчина в знак протеста замазывал суперклеем рестораны с фастфудом: известна причина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина в знак протеста замазывал суперклеем рестораны с фастфудом: известна причина

Фото: ndr.de

Он хотел подать сигнал против "современной продовольственной экономики и изменения климата".

В немецком городе Грайфсвальд полиция арестовала мужчину, который наносил суперклей на замки лавок и ресторанов с фастфудом.

Это он делал в знак протеста, пишет NDR.

32-летний хулиган заклеил суперклеем замки не менее десяти заведений.

Как пояснил он полисменам, таким образом хотел подать сигнал против "современной продовольственной экономики и изменения климата". Мужчина заявил, что он – веган и принадлежит к протестной группе "Второе последнее поколение".

Свою "акцию протеста" задержанный собирался продолжить в другом городе – Киле.

Ему избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей.

Напомним, аргентинская блогерша Софи Мауре обручилась с собой. Впрочем, через сутки после свадьбы она подала на развод.

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Дата публикации
Просмотры
267
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