Мужчина вернул кота в приют из-за "грязного" секрета, но правда тронула Сеть до слез (фото)

Кот

В приют для животных Adams County Pet Rescue вернули котика Ариуса, которого забрали три года назад. Бывший хозяин заявил, что животного есть «туалетные» проблемы, а именно кот справляет нужду мимо лотка. Однако, как оказалось, причина была совсем не в коте.

Об этом говорится на официальной странице приюта.

Стресс, грязь и безответственность

Когда Ариуса привезли, он был очень взволнован и даже укусил сотрудника во время приема. Работники приюта позвонили бывшему владельцу, чтобы узнать больше о поведении кота. Тогда и открылась правда.

Возвращенный котик / © Facebook

«Во время разговора мы выяснили, что его хозяин чистил лоток только раз в неделю, а иногда и раз в две. Потом решил, что и это слишком много работы, поэтому перешел на уборку лотка раз в месяц», — говорится в сообщении приюта.

Узнав о таком уходе, работники лучше поняли поведение кота. Кроме того, его вес составляет около 6,8 кг, а лотки были слишком маленькими, что еще больше усиливало стресс.

Что говорят специалисты и пользователи Сети

По словам производителей наполнителей, лоток следует чистить каждый день. Нерегулярная уборка приводит к стойкому запаху, а кот может терпеть, что впоследствии вызывает проблемы со здоровьем. Часто животное начинает ходить в туалет мимо лотка, чтобы привлечь внимание хозяев.

История кота Ариуса вызвала бурное обсуждение в Сети. Пользователи выразили свое возмущение и соболезнования животному.

«Бедное животное. Кошки очень разборчивы по отношению к лоткам и чувствительны к общей атмосфере в доме. Он великолепен».

«Убрать лоток коту — это несколько минут. Ну вот вы будете уходить в туалет, где грязно? Вот и кот тоже».

«Кот — это ответственность, а не игрушка. Здесь нужно внимание, терпение и понимание».

На данный момент Ариус ждет своего нового, ответственного хозяина. Приют надеется, что кот найдет человека, который поймет его потребности.

