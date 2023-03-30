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Мужчина вернулся домой и обнаружил в спальне молодую незнакомку: что он сделал

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1290
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина вернулся домой и обнаружил в спальне молодую незнакомку: что он сделал

Фото: Unsplash

У женщины было с собой несколько сотен шекелей наличными и золотые украшения.

В Израиле мужчина вернулся домой, прошел в спальню и обнаружил в своей постели незнакомую молодую женщину.

Об этом сообщает Mynet.

Мужчина решил не разговаривать с незнакомкой, а мигом выбежал из комнаты, запер дверь на ключ и вызвал полицию.

Стражи порядка прибыли на место и задержали 25-летнюю незнакомку. У нее с собой было несколько сотен шекелей наличными и золотые украшения. Как подозревают в полиции, все это было украдено.

Задержанная была допрошена и оставлена под арестом. Согласно данным допроса и доказательств, правоохранители планируют просить суд продлить арест женщины еще на несколько дней.

Следствие продолжается.

Фото: Mynet / ©
Фото: Mynet

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Дата публикации
Просмотры
1290
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