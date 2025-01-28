Мужчина вернулся домой и попал на свои похороны: что произошло

В Таиланде мужчина шокировал свою семью, когда вернулся домой на собственные похороны. Если американка узнала о своей "смерти", когда пришла восстанавливать водительские права, то Пхет обнаружил это, когда приехал с заработков.

Как сообщает The Thaiger, сотрудники полицейского участка Боррабуэ расследовали смерть неизвестного мужчины 18 января. Подозревалось, что мужчина умер в результате холодной погоды. Правоохранители пришли к выводу, что погибшим был Пхет, житель района Саванг Дандин в Саконнакхоне.

Тело было перевезено в больницу Кхонкен для вскрытия, чтобы подтвердить личность и причину смерти. Полиция, уверенная в своей идентификации, сообщила семье Пхета о его вероятной смерти и призвала их готовиться к похоронам, пока будет проводиться вскрытие.

20 января семья начала подготовку к похоронам дома. Младший брат Пхета уехал в провинцию Кхонкен, чтобы узнать результаты вскрытия.

Неожиданно, когда брат еще находился в больнице, ему позвонили родные и сообщили, что Пхет только что вернулся домой, жив и здоров, хотя и удивлен тем, что его похороны уже начались.

Отец Пхета, 66-летний Кайсорн, рассказал, что сын зарабатывает на жизнь, собирая и продавая отходы, пригодные для вторичной переработки. Он часто уезжает из дома на несколько дней, чтобы собрать мусор.

До сообщения полиции Пхет ездил в несколько городов, чтобы собрать вторсырье. Его продолжительное отсутствие натолкнуло Кайсорна на мысль, что погибший – его сын. Отец выразил свою радость тому, что его сын жив. Впоследствии похороны превратились в церемонию награждения, чтобы отвлечь несчастье и принести благословение в жизнь Пхета.

Напомним, мужчина взял отпуск на работе, чтобы отсидеть в тюрьме. Поляк ошибся на несколько месяцев.

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