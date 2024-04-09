Мужчина вернулся к любимой, которая отрезала ему пенис за измену с 15-летней племянницей — фото

Бразилец, чья партнерша отрезала ему пенис после изменыс ее 15-летней племянницей, теперь вернулся к ней.

Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Даяне дос Сантос узнала о том, что ее парень, 39-летний Жильберто Ногейра де Оливейра, закрутил роман с подростком в конце прошлого года.

Жильберто планировал жениться на Даяне в начале этого года, но в декабре она обманула его во время интимного момента. Надев сексуальное белье, раздев Жильберто догола и приглушив свет, Даяне зажала его пенис резинкой и отрезала его бритвой.

Женщина даже сфотографировала отрезанный член и отправила фото в семейную группу Жильберто в WhatsApp, а затем спустила его в унитаз, чтобы его нельзя было пришить. Она призналась в совершенном полиции и была арестована.

Даяне и Жильберто / Фото: CEN

Несмотря на несколько операций, Жильберто еще не выздоровел. Впоследствии ему имплантируют протез пениса. Но, несмотря на это, а также то, что он раньше говорил, что избранница заслуживает тюремного заключения, теперь мужчина вернулся к ней.

Издание O Globo опубликовало переписку пары, где видно, что 15 марта он связался с ней, чтобы узнать, как у нее дела. Он был удивлен, когда она ответила, что находится в тюрьме, где ждет суд.

Даяне писала: "Я не могу поверить, что получила от тебя письмо. Я очень счастлива, потому что думала, что больше никогда не буду иметь с тобой никакого контакта".

Она сказала, что простила Жильберто за то, что он сделал, и извинилась за то, что сделала она. "Мы построим нашу жизнь заново, когда уедем отсюда", – пообещала она.

Даяне и Жильберто / Фото: CEN

Даяне также рассказала об условиях содержания в тюрьме, отметив, что уже два месяца носит одни и те же штаны и отказывается работать, поскольку при переходе между камерами ее будут обыскивать, а она не хочет, чтобы охранники знали, что у нее есть только эти штаны.

Жильберто ответил, что простил ее. Он сказал: "Если бы я мог, поверь мне, я бы поменялся с тобой местами, потому что я люблю тебя гораздо больше, даже несмотря на произошедшую в нашей жизни трагедию".

Мужчина предложил 40 000 бразильских реалов, чтобы покрыть расходы на ее защиту, а суд над ней должен начаться 24 апреля. Ей грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Даяне Фариас / Фото: CEN

В разговоре с O Globo Жильберто взял на себя ответственность за всю сагу. Он сказал: "Если бы я не занимался сексом с ее племянницей в день рождения моей партнерши, ничего бы этого не случилось... Даяне – прекрасная, любящая женщина, которая любит меня. Она не заслуживала такой измены. Ее выставили на посмешище перед всей страной... Мне все равно, что думают другие. Что действительно важно, так это то, что я чувствую к ней".

Напомним, 40-летний мужчина сделал операцию по увеличению пениса, но получил импотенцию. Он перенес 12 процедур, пытаясь исправить ситуацию.

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