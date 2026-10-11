Мужчина весил 249 кг и едва мог завязать шнурки: как он меняется и почему 38-й день похудения стал самым сложным

Как мужчина начал бороться с ожирением

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Борьба с ожирением редко бывает простой, и даже малейшие шаги на этом пути требуют от человека огромной выдержки и силы воли. Для мужчины, который ранее весил 249 килограммов, решение каждый день выходить на пешие прогулки превратилось в настоящий вызов, который изменил его жизнь. Раньше даже такое повседневное занятие, как завязывание шнурков, казалось ему непосильной задачей.

Об этом рассказывает Unilad.

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Мужчина с весом 249 кг каждый день выходит на прогулки ради жизни

Блогер Джей, который ведет свой TikTok под ником lucidbluejay, сейчас почти каждый день преодолевает более двух километров. Мужчина признается, что делает это, чтобы просто спасти свою жизнь. На 80-й день своего челленджа ему уже удалось снизить вес до 215 килограммов.

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Джей откровенно рассказал, почему именно 38-й день стал для него самым сложным испытанием за все это время. По словам мужчины, самым трудным стало то, что он позволил посторонним людям влиять на его внутреннее состояние.

«Они стыдили меня за еду, которую я ел, и за то, как я выглядел, ведь одно из моих видео стало вирусным и набрало 11,7 миллиона просмотров. Раньше я заедал эмоции, когда чувствовал себя подавленным. Во время таких приступов переедания я словно переходил в автоматический режим и даже не смотрел, что именно потребляю. Я искал ощущения дофамина, поглощая множество пищи. Но в какой-то момент этот дофаминовый всплеск просто исчез», — поделился мужчина.

Он находился в замкнутом круге десятилетиями. Теперь он ходит 6 дней в неделю по 1,5 мили (2,4 км) и оставляет один день на отдых. С каждой неделей он собирается увеличивать дистанцию.

Кроме ежедневной ходьбы Джей добавил силовые тренировки в зале.

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«Главная цель — жить долгой и счастливой жизнью ради себя и своей семьи. У меня нет конкретной отметки на весах, которой я стремлюсь достичь, или какого-то особого внешнего вида. Я просто хочу стать лучшей версией себя — такой, которая мне была нужна еще в детстве».

У Джея был лишний вес еще с 6 лет. Сейчас он решительно настроен пройти этот путь ради своего будущего.

«У меня появилось гораздо больше энергии в течение дня, ведь сейчас я вешу гораздо меньше, чем в начале своего пути. Теперь я могу завязать шнурки и не задыхаться при этом, хотя раньше это было монументальной задачей. Мне приходилось постоянно садиться и отдыхать, потому что я был в ужасной форме. Моя ментальная стойкость стала крепче; я обрел уверенность и гораздо больше верю в свои силы», — добавил мужчина.

Ожирение: последние новости

Напомним, в поселке Флинт, что в США, супругам Демиену и Джессике О’Брайен предъявили обвинение в убийстве второй степени из-за смерти их семилетнего сына Каспера. Ребенок, который из-за избыточного веса в 113 кг при росте 137 см был фактически обездвиженным, внезапно перестал дышать и умер в больнице после вызова 911 в ноябре 2025 года.

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Правоохранители застали в доме сплошную антисанитарию и патологическое накопление мусора, а четыре члена семьи должны были делить одну самодельную кровать.

Экспертиза выяснила, что мальчик последний раз был у врача еще в феврале 2024 года, а родители полностью игнорировали направление эндокринолога, хотя имели полную медицинскую страховку. Кроме того, они совершенно не заботились о питании сына — его ежедневный рацион состоял только из картофельных чипсов и картофеля фри из-за якобы проблем с текстурой пищи.

В ходе расследования установили, что от жестокого обращения страдала и пятилетняя дочь, из-за чего родителям предъявили дополнительные обвинения. Сейчас супруги находятся под стражей; в случае доказательства вины в убийстве и издевательствах над детьми им грозит пожизненное заключение.

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