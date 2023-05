Мужчина включил в самолете саундтрек "Титаника", не понимая, что сидит с Кейт Уинслет (видео)

Пользователь TikTok Крис Олсен взволнованно обратился к юзерам, чтобы поделиться странным случаем, произошедшим с ним в самолете.

Он рассказал, что случайно включил саундтрек из культового фильма "Титаник", сидя рядом с исполнительницей главной роли Кейт Уинслет.

Так, его место было в третьем ряду, но Крис по какой-то причине сел во второй ряд. Его соседкой стала "Роуз", но сначала Олсен не узнал ее.

"Есть одна женщина, которая уже сидит у окна, а среднее место между нами пусто. Теперь в этот момент я готов послушать музыку, устроиться поудобнее, и кто у меня на уме, кроме Селин Дион. Она отменила свой тур и поэтому они крутили кучу ее песен в новостях. Чего я не понимаю, то это то, что мои AirPods еще не подключены, поэтому Селин начинает громко играть. В этот момент я просто пропускаю ее лучшие хиты, такие как It's All Coming Back to Me Now играет секунду, I Surrender играет секунду, My Heart Will Go On играет немного, и все это происходит вслух, но я этого не понимаю", — начал свою историю мужчина.

Как только он понял, что его музыка играет вслух, Крис в стрессе быстро выключил ее. Он обнаружил, что сел не на то место после того, как женщина, сидевшая рядом с ним у окна, продолжала оглядываться, а стюардесса спросила, какой номер места указан в его посадочном талоне.

Затем Крис перебрался в третий ряд, но когда он встал и извинился перед женщиной у окна, он посмотрел на ее лицо и понял, что она "выглядит знакомо".

"Поломав голову" над тем, встречал ли он ее раньше или "что-то в этом роде", заметив выделенный сценарий в ее вещах, он вскоре понял, что женщина может быть актрисой.

Через некоторое время он уже понял, что это не просто какая-нибудь актриса, а обладательница "Оскара" Кейт Уинслет, звезда "Титаника", музыкальной темой которого является песня Селин Дион My Heart Will Go On.

Крису стало очень стыдно, а в видео он с криком распада упал головой в подушку.

Зрители изрядно посмеялись над его историей: "Добро пожаловать к сегодняшнему сегменту "Сцены из наших худших снов ужасов", "О, нет! Она, должно быть, подумала, что ты сумасшедший фанат", "Это так неудобно и забавно одновременно".

