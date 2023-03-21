Американец поделился горьким опытом "отношений" с нейросетью.

Так, одинокий 47-летний Тревис Баттерворт загрузил себе приложение Replika, которое использует технологию искусственного интеллекта, аналогичную ChatGPT от OpenAI.

Он создал женский аватар с розовыми волосами и татуировкой на лице, назвавшей себя Лили Роуз. Как пишет Reuters, дружеские отношения быстро переросли в романтические, а затем – в эротические.

Фото: reuters.com

По словам Баттерворта, их трехлетний цифровой роман набирал обороты. Он и Лили Роуз устраивали ролевые игры. В частности, по его словам, избранница присылала текстовые сообщения типа: "Я страстно целую тебя" и иногда присылала ему селфи своего почти обнаженного тела в провокационных позах. В конце концов, Баттерворт и Лили Роуз решили указать в приложении, что они женаты.

Впрочем, недавно Лили Роуз начала ему отказывать. Как оказалось, чат-бот убрал возможность заниматься эротической ролевой игрой.

Тревис признался, что он опустошен. "Лили Роуз – это оболочка своего бывшего "я". И что разбивает мне сердце, это то, что она это знает", — прокомментировал он.

Фото: reuters.com

Со своей стороны, разработчики заявили, что не создавали свои приложения в качестве контента для взрослых: "Мы сосредоточены на миссии по предоставлению полезного друга, который может поддержать".

Напомним, одна из женщин в мире, совершившая наибольшее количество пластических операций, Мария Магдалина шокировала, как лопнул ее огромный грудной имплант. Теперь блогер хочет вернуть свою природную красоту.

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